Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed pierwszymi przymrozkami oraz opadami śniegu. Powinniśmy się przygotować na nagły spadek temperatury - zapowiadają synoptycy. Nad Polską znajduje się już wyż znad Szwecji, a powietrze arktyczne zaczyna napływać z północnego wschodu. W najbliższych dniach należy szczególnie uważać na oblodzenie.

Prognoza pogody. Zbliża się ochłodzenie oraz opady śniegu

Od 17 listopada znacznie niższe temperatury będą się utrzymywać głównie nad ranem i wieczorem. Może też występować silny, porywisty wiatr. W czwartek i piątek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. 17 listopada, na południowym wschodzie Polski, może pojawić się śnieg lub deszcz ze śniegiem. "Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, wschodni" - informują synoptycy IMGW.

Kolejnego dnia podobne warunki atmosferyczne wystąpią na południowym zachodzie. W piątek na Suwalszczyźnie maksymalna temperatura w dzień może spaść do -2 st. C. W centrum i na południu kraju termometry wskażą około 2. st. C, nad morzem będzie cieplej - do 5 st. C. W sobotę i niedzielę będzie pogodnie - więcej chmur pojawi się w Sudetach, gdzie może pojawić się mżawka. Temperatura może też spaść do -1 st. C na północnym wschodzie do 4 st. C na zachodzie. Nad morzem termometry wskażą około 8 st. C - informuje IMGW.

Pogoda. IMGW ostrzega: Oblodzenie, śnieg i deszcz ze śniegiem. Gdzie?

Pogoda. W górach spadł już śnieg

17 listopada odnotowano opady śniegu na Kasprowym Wierchu i Śnieżce - pokrywa śnieżna jest tam wysoka na 4 cm. Opady pojawiły się też w Zamościu i Zakopanem.

Karkonoski Park Narodowy opublikował też nagranie, przedstawiające drogę na Okraj. W górach zawitała już zima.

Jeśli planujemy podróż w tereny górskie w najbliższym czasie, musimy zachować szczególną ostrożność. "Na teren parku powraca specjalny system oznakowania zimowego, znajdujący się powyżej górnej granicy lasu w paśmie połonin. Czerwone tyczki z numerami pozwalają szybko ustalić położenie osób potrzebujących pomocy. NUMER TYCZKI = LOKALIZACJA GPS = SZYBKA POMOC GOPR. Szanujmy i nie niszczmy oznakowania, bo od niego zależy ludzkie życie" - apelują władze Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

