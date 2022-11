W wybuchu, do którego doszło 15 listopada we wsi Przewodów (woj. lubelskie), zginęło dwóch mieszkańców wsi Setniki. Rodziny ofiar mogą teraz liczyć na wsparcie państwa - także w sprawie organizacji ich pogrzebu.



Przewodów. Ofiary wybuchu w Przewodowie mogą mieć pogrzeb państwowy

16 listopada Paweł Szefernaker, wiceszef Spraw Wewnętrznych i Administracji, był gościem programu "Gość Wydarzeń" w Polsat News. Zapowiedział, że rodziny zmarłych otrzymają wsparcie finansowe. - Zapadła decyzja, że do rodzin ofiar wybuchu w Przewodowie trafi zasiłek celowy - przekazał Szefernaker, cytowany przez Polsat News. Poinformował również, że premier Mateusz Morawiecki podjął też decyzję o przyznaniu im renty socjalnej. Jak zapowiedział, rodziny ofiar nie zostaną same.

Jeżeli bliscy zmarłych 62-letniego Bogusława W. oraz 60-letniego Bogdana C. wyrażą zgodę, pogrzeb zmarłych będzie państwowy. W związku z tragedią, do której doszło w Przewodowie, ogłoszono czterodniową żałobę w całej gminie Dołhobyczów.

Przewodów. Rakieta spadła 300 m od szkoły. Dyrektorka: Po prostu nie wierzyłam

Przewodów. Wybuch w suszarni zbóż zabił dwóch mężczyzn

15 listopada we wsi Przewodów około godz. 15.40 rakieta uderzyła w miejscową suszarnię zbóż, co spowodowało śmierć dwóch pracujących tam wtedy mężczyzn. Przewodów znajduje się około ośmiu kilometrów od granicy z Ukrainą. Według aktualnych informacji, była to rakieta S-300, która została wystrzelona przez ukraińskie siły zbrojne, aby uchronić się od lecących w ich stronę rosyjskich rakiet. Przypomnijmy, tego samego dnia Rosja przeprowadziła najaktywniejszy atak na Ukrainę od początku wojny.

