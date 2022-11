Kalisz. Zakonnica znęcała się nad dzieckiem fizycznie i psychicznie. "Wyraziła skruchę"

Do znęcania miało dojść w Szkole Podstawowej nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu. Jeden z rodziców powiadomił policję o tym, że zakonnica - nauczycielka religii - znęca się psychicznie i fizycznie nad jego dzieckiem. Nie ma informacji, jakich dokładnie wykroczeń dopuściła się katechetka - podaje wp.pl za PAP.

Kalisz. "Siostra wyraziła skruchę i przyznała się do tych czynów"

Wicedyrektorka szkoły potwierdziła, że dochodziły sygnały, że zakonnica jest agresywna wobec uczniów. Nie wpłynęła jednak żadna oficjalna skarga, a od tego szkoła uzależniała podjęcie działań - podaje "Super Express".

Podobne stanowisko przyjął rzecznik prasowy diecezji kaliskiej ks. Przemysław Kaczkowski. Jak tłumaczył, nikt nie zgłosił do kurii zażalenia na nauczycielkę. - Podczas rozmowy siostra wyraziła skruchę i przyznała się do tych czynów. Obecnie przebywa na urlopie zdrowotnym i tak pozostanie do czasu wyjaśnienia sprawy - przekazał duchowny.

W sprawie prowadzone są czynności wyjaśniające. Zostaną przesłuchani rodzice pozostałych dzieci.

W Łukowie zakonnica miała zaklejać usta dzieci taśmą

To niejedyna sprawa znęcania się nad dziećmi przez zakonnice. W Łukowie (woj. lubelskie) siostra Sylwia Maria J. miała stosować przemoc wobec dzieci przez ponad rok. Sprawa wyszła na jaw w 2019 roku, gdy rodzice jednej z ofiar poinformowali o zdarzeniu kuratorium oświaty. W 2021 roku Prokuratura Rejonowa w Puławach zarzuciła zakonnicy znęcanie się nad podopiecznymi psychicznie i fizycznie - szarpiąc je, zaklejając ich usta taśmą, wiążąc ich ręce i nogi, a także zamykając je w ciemnym pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania sprzętu. Więcej na ten temat w artykule:

