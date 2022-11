Wybuch w Przewodowie. Zełenski: Nie mam wątpliwości, że to nie był nasz pocisk

Wołodymyr Zełenski w środę w rozmowie z agencją Interfax powiedział, że jest przekonany, iż pocisk, który we wtorek spadł w miejscowości Przewodów w województwie lubelskim, nie należy do ukraińskiej armii.

REKLAMA

Zełenski zapewnił, że otrzymał raporty od dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy i Sił Powietrznych i "nie można im nie ufać". Prezydent Ukrainy dodał też, że Kijów powinien mieć dostęp do miejsca, w którym doszło do wybuchu.

- Czy możemy nie mówić o ostatecznych wnioskach? Czy mamy prawo być w grupie śledczej? Oczywiście - mówił. - Sądzę, że był to pocisk rosyjski, opierając się na wiarygodności doniesień wojskowych - podkreślił prezydent Ukrainy.

We wtorek 15 listopada ok. godz. 15.40 w miejscowości Przewodów w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim (kilka kilometrów od granicy z Ukrainą) doszło do wybuchu. Z dotychczas przedstawionych informacji polskich władz wynika, że była to rakieta najprawdopodobniej produkcji rosyjskiej (a w zasadzie radzieckiej). W wyniku eksplozji zginęło dwóch mężczyzn w wieku 60 i 62 lat. We wtorek przez wiele godzin trwał najbardziej zmasowany rosyjski ostrzał Ukrainy od początku wojny. Zniszczono głównie infrastrukturę krytyczną, nie zabrakło też ofiar cywilnych.

Tekst jest aktualizowany.