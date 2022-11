Pogoda. IMGW ostrzega: Oblodzenie, śnieg i deszcz ze śniegiem. Gdzie będzie ślisko?

Na skutek intensywnego obniżenia temperatury synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed oblodzeniem. Wszystko za sprawą arktycznych mas powietrza, któe docierają nad nasz kraj z północnego wschodu.

REKLAMA

Zobacz wideo Mroźna zima a globalne ocieplenie. „Utrwaliło się oczekiwanie, że będzie tylko cieplej"

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem

Znaczne ochłodzenie nastąpi już dziś wieczorem. W wielu regionach będzie to skutkowało śliskimi nawierzchniami dróg i chodników. - Na wschodzie Polski może padać śnieg, natomiast na południu - deszcz ze śniegiem, który będzie opadem marznącym. W związku z tym synoptycy wydali ostrzeżenia przed oblodzeniem we wszystkich południowych powiatach województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego - powiedział rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem dotyczy spadku temperatury powietrza poniżej 0 st. C przy powierzchni gruntu. Powoduje to zamarzanie mokrej nawierzchni po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Oblodzenie może wystąpić głównie w nocy z wtorku na środę od godz. 1 do 9 rano.

Według IMGW w nocy, na większości obszaru kraju odnotowywana będzie temperatura ujemna - Minus cztery stopnie na północnym wschodzie, w centrum - około minus jeden-zero, a na południu i południowym zachodzie lekko na plusie, około dwóch stopni. W całym kraju mogą pojawiać się przygruntowe przymrozki i najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie przy gruncie temperatura spadnie nawet do minus ośmiu stopni - mówił Grzegorz Walijewski.

Jutro jeszcze zimniej - na Suwalszczyźnie temperatura maksymalna wyniesie minus jeden stopień. Na północnym wschodzie i na południu Polski może padać śnieg.

Obciążenie organizmu zimnem - poważny skutek spadku temperatury

Wstępne prognozy IMGW informują o silnym obciążeniu zimnem już w środę 16 listopada. Warunki te będą występować głównie rano i wieczorem, ale przy silnych i porywistych wiatrach mogą pojawiać się także lokalnie za dnia. Co dla organizmu oznacza taki spadek temperatury?

Prognozowane przez synoptyków ochłodzenie stanowić będzie ogromny bodziec dla organizmu człowieka, który w takich warunkach będzie wymagał fizjologicznej adaptacji. Istotny jest tu czas, w jakim dochodzi do zmian temperatury. Zmiana warunków termicznych będzie znaczna i nastąpi w krótkim odstępie czasu. IMGW podaje za przykład Warszawę, w której temperatura powietrza we wtorek wynosiła 11 st. C, natomiast na czwartek w mieście prognozuje się 1 st. C. Organizm ludzki będzie musiał zaadaptować się do zmian w otoczeniu między innymi poprzez uruchomienie procesów wewnętrznej termoregulacji, które angażują dodatkową energię i znacząco go obciążają.

W warunkach silnego obciążenia organizmu zimnem, ludzkie ciało uruchamia wiele mechanizmów. Typową reakcją skóry przy pobycie na zewnątrz w takich warunkach jest odczucie szczypania. W przypadku zbyt długiego pobytu na zewnątrz mogą pojawić się dreszcze. Warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu przed mrozami. Dobrze zaopatrzyć się w cieplejszą odzież i kosmetyki chroniące skórę przed zimnem.

IMGW rekomenduje ograniczanie pobytu na terenie otwartym w warunkach obciążenia organizmu zimnem, czyli przeważnie rano i wieczorem. Zachęca również do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym wpływu niskiej temperatury powietrza na organizm człowieka, który można znaleźć TUTAJ.