Gazeta.pl w Przewodowie. Policjanci chodzą po pobliskich polach i czegoś szukają. "Nie zdradzają szczegółów"

Wieś Przewodów leży w powiecie hrubieszowskim, w województwie lubelskim - to tam we wtorek na teren suszarni spadła rakieta. Zginął 62-letni mężczyzna pracujący w rolniczej suszarni oraz kierowca, który przyjechał ze zbożem. Po wjeździe do miasta czekają zastępy policji - samochody funkcjonariuszy stoją tuż obok szkoły. "Nie pozwalają dalej wjeżdżać" - relacjonuje nasz reporter. Jak dodaje, miejscowa szkoła działa jednak normalnie. Lekcje odbyły się tak jak zwykle, a do dyżurów w placówce zostali oddelegowani psychologowie, by udzielać wsparcia uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i mieszkańcom miejscowości. Wtorkowy wybuch był dla nich wstrząsem - zwłaszcza, że zginął w nim mąż jednej z pracownic placówki.

"Nauczyciele są gotowi do udzielania pomocy zarówno dzieciom, jak i rodzicom" - przekazało Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła w Przewodowie". "Na terenie szkoły jest spokojnie - nie ma osób postronnych. Istnieje możliwość wsparcia psychologicznego w domach" - przekazano. Osoby zainteresowane pomocą są proszone o kontakt z wychowawcą.

Idziemy dalej - na pobliskich polach w Przewodowie przechadzają się policjanci. "Nie można wykluczyć, że szukają szczątków rakiety albo innych śladów, związanych ze zdarzeniem. Same służby jednak milczą, nie zdradzają szczegółów" - zdradza nasz reporter.

Przewodów Patryk Pytlak, Gazeta.pl

W związku z wybuchem we wsi Przewodów przy granicy z Ukrainą, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego weryfikuje przesłanki do skorzystania z art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Możliwe jest także skorzystanie z art. 5. Czym one się różnią i kiedy mogą zostać użyte? Więcej w tekście poniżej:

Z najnowszych informacji przekazanych przez agencję Associated Press, która powołuje się na amerykańskich urzędników, wynika, że najprawdopodobniej rakieta, która uderzyła w podhrubieszowską wieś, została wystrzelona przez ukraińską obronę powietrzną w odpowiedzi na rosyjską salwę. Informację o ukraińskiej rakiecie potwierdził w rozmowie ze swoimi urzędnikami Joe Biden - podala Agencja Reutera.