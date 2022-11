W związku z wtorkowym wybuchem we wsi Przewodów (woj. lubelskie) podniesiono stan gotowości bojowej jednostek wojskowych i służb mundurowych - przekazał we wtorek w nocy rzecznik rządu Piotr Müller. Co ta decyzja w rzeczywistości oznacza?

3 Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl