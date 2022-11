Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie (woj. lubelskie) poinformowała, że starosta powiatu hrubieszowskiego oddelegował psychologów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hrubieszowie do zabezpieczenia wsparcia psychologicznego dla uczniów i pracowników placówki. We wtorek po południu w Przewodowie, małej miejscowości niedaleko (ok. 8 km) granicy z Ukrainą, doszło do wybuchu. Jak podała agencja AP, na podstawie informacji uzyskanych od amerykańskich urzędników, rakieta, która uderzyła w terytorium Polski, została wystrzelona przez siły ukraińskie w nadlatujący rosyjski pocisk. I spadła na teren suszarni w Przewodowie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie kroki podejmie Polska po wydarzeniach w miejscowości Przewodów? Skrót konferencji premiera

Pociski w Przewodowie. Szkoła zaplanowała dyżury psychologiczne

"[Psychologowie - red.] działają w tej chwili na miejscu. We środę 16 listopada 2022 r. od godz.8:00 psycholodzy obejmą opieką i wsparciem psychologicznym dzieci, uczniów, nauczycieli, pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie. Zaplanowano dyżury psychologiczne w dniach 16-18 listopada w godz.8:00-12:00. Psycholodzy będą dostępni dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz mieszkańców Przewodowa i gminy Dołhobyczów. Dyżury prowadzone będą w budynku szkoły" - czytamy na stronie placówki.

Dyrektorka szkoły Ewa Byra przyznała w rozmowie z Radiem Zet, że zdarzenie jest trudne dla lokalnej społeczności także dlatego, że w wybuchu zginął mąż jednej z pracownic placówki.

Szkoła poinformowała także, że od czwartku (17 listopada) zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem. Jak zapewniono, placówka jest otwarta także w środę. "Nauczyciele są gotowi do udzielania pomocy zarówno dzieciom, jak i rodzicom" - podaje na Facebooku Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła w Przewodowie". "Na terenie szkoły jest spokojnie - nie ma osób postronnych. Istnieje możliwość wsparcia psychologicznego w domach" - czytamy we wpisie. Osoby zainteresowane pomocą są proszone o kontakt z wychowawcą.



Więcej aktualnych wiadomości z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Prezydent Zełenski napisał po polsku: Moje kondolencje. Ukraina zawsze z Wami

Incydent w Przewodowie. Nie żyją dwie osoby

We wtorek 15 listopada po południu w powiecie hrubieszowskim spadł pocisk produkcji rosyjskiej, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch Polaków - poinformowało MSZ. Premier Mateusz Morawiecki w oświadczeniu po nadzwyczajnym wtorkowym posiedzeniu rządu poinformował, że Rada Ministrów zadecydowała o podjęciu trzech kroków:

- podniesienie gotowości bojowej wybranych oddziałów sił zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania przestrzeni powietrznej.

- rozmowy z sojusznikami w sprawie użycia artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, który uruchamia konsultacje w ramach NATO.

- wezwanie ambasadora Rosji w Warszawie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w środę z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i premierem Holandii Markiem Rutte. Poinformował o tym we wpisie na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller.

Wcześniej Müller przekazał w mediach społecznościowych, że szef polskiego rządu jest w stałym kontakcie z przywódcami krajów sojuszniczych. Rozmawiał między innymi z premier Włoch Giorgią Meloni. "Premier podziękował za wyrazy solidarności i wsparcia. Kraje NATO i UE pozostają zjednoczone" - napisał Piotr Müller.

Szef Pentagonu rozmawiał z Błaszczakiem. "Usłyszałem zapewnienia"