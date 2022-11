Wybuch w Przewodowie. Co wiemy i na co czekamy? [PODSUMOWANIE]

We wtorek 15 listopada w Przewodowie, kilka kilometrów od granicy z Ukrainą, doszło do eksplozji. Zginęły dwie osoby. Z komunikatów publikowanych m.in. przez MSZ wynika, że na terytorium Polski spadł pocisk, najpewniej produkcji rosyjskiej. To wydarzenie budzi ogromne emocje, wraz z nimi pojawiają się spekulacje. Wyjaśniamy - na podstawie oficjalnych wypowiedzi i źródeł - co już wiadomo na pewno, jakich informacji jeszcze nie mamy i na co czekamy w najbliższych godzinach.

