Przewodów. Zbigniew Ziobro potwierdza: "To była rakieta". Zapowiedział też osobisty nadzór śledztwa

We wtorek wieczorem minister sprawiedliwości odniósł się do informacji na temat wybuchu we wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim, który graniczy z Ukrainą. Wcześniej tego dnia Rosja rozpoczęła intensywny ostrzał ukraińskich miast.

Wybuch w Przewodowie. Minister Zbigniew Ziobro potwierdza: Eksplozja rakiety

"Poleciłem Prokuratorowi Krajowemu objęcie osobistym nadzorem śledztwa w sprawie eksplozji rakiety i śmierci dwóch polskich obywateli. Na miejscu od kilku godzin pracuje zespół prokuratorów wraz z nadzorowanymi przez nich służbami i biegłymi" - napisał na Twitterze minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Jest to pierwszy taki komunikat osoby z rządu w tej sprawie. Wcześniej rzecznik rządu Piotr Müller nie chciał odpowiedzieć na pytania dziennikarzy odnośnie ustaleń agencji AP, która podała, że eksplozję w polskiej wsi spowodowały dwie rosyjskie rakiety. Co prawda Zbigniew Ziobro potwierdził, że do zdarzenia doszło z powodu rakiety, ale na razie nie podano żadnych informacji, które wskazywałyby na to, że były to rosyjskie pociski.

Rzecznik rządu jako pierwszy oficjalnie potwierdził informacje o ofiarach wybuchu w Przewodowie. - Dzisiaj doszło na terenie powiatu hrubieszowskiego do eksplozji, która doprowadziła do śmierci dwóch osób. (...) Całą noc będziemy tę sprawę wyjaśniać. W związku z zaistniałą sytuacją zdecydowano o podwyższeniu gotowości bojowej jednostek bojowych i innych służb mundurowych na terenie naszego kraju. Jednocześnie przed chwilą zdecydowaliśmy o tym, aby podjąć się weryfikacji, czy są przesłanki do tego, by powołać się na art. 4 NATO - powiedział Piotr Müller. Więcej na ten temat pisaliśmy w poniższym artykule:

