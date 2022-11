Premier potwierdza eksplozję, nie mówi o rakietach. "Apeluję, by zachować spokój"

- W Przewodowie doszło do eksplozji, w wyniku której dwójka naszych rodaków straciła życie - potwierdził Mateusz Morawiecki po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu to, co wiemy już od kilku godzin. Nie potwierdził, czy eksplozję spowodowały rakiety. Tuż po premierze wystąpienie miał prezydent Andrzej Duda. On już o rakiecie wspomniał, ale podkreślił, że "nie ma dowodów na to, kto wystrzelił". Do eksplozji w woj. lubelskim doszło we wtorek, ok. godz. 15.40.

