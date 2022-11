Rosyjskie rakiety na terytorium Polski? Jest reakcja Zełenskiego

- Ile razy Ukraina mówiła, że państwo terrorystyczne nie ograniczy się do naszego kraju? Dalszy rozwój rosyjskiego terroru to tylko kwestia czasu. Terror nie ogranicza się do granic naszych państw - powiedział Zełenski w opublikowanym nagraniu. Tak odniósł się do doniesień o dwóch rakietach, które miały spaść na terytorium Polski w Przewodowie (woj. lubelskie).

- Musimy pokazać terrorystom, gdzie ich miejsce! Im dłużej Rosja będzie czuła się bezkarna, tym większe zagrożenie będzie stwarzać dla wszystkich [krajów - red.], do których mogą dotrzeć rosyjskie rakiety - podkreślił prezydent Ukrainy.

Amerykańska agencja Associated Press podała nieoficjalnie o dwóch rosyjskich rakietach, które rzekomo spadły we wtorek w miejscowości Przewodów w województwie lubelskim. "Wysoki rangą urzędnik wywiadu USA potwierdził, że rosyjskie pociski spadły na teren Polski, zabijając dwie osoby" - czytamy. Wiadomość ta jest łączona ze zmasowanym atakiem rakietowym Rosjan na Ukrainę z użyciem około 100 pocisków.

Polski rząd nie potwierdził dotychczas doniesień o rakietach w Lubelskiem.

Sprawę bada Pentagon, który nie może na razie potwierdzić, czy rzeczywiście rosyjskie rakiety spadły na Polskę. Poinformował o tym rzecznik amerykańskiego resortu obrony generał Patrick Ryder.

Komisja Europejska i NATO milczą i nie komentują żadnych doniesień z Polski, czekają na ocenę sytuacji przez rząd w Warszawie.

Departament Stanu USA o doniesieniach z Polski

O godz. 21 rozpoczęło się pilne posiedzenie polskiego rządu. Wcześniej, o 19 zwołano spotkanie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Jak powiedział rzecznik rządu Piotr Müller, odbyło się ono "w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową".

Podobne spotkanie zwołał węgierski rząd.

Mimo braku potwierdzenia ze strony rządu w Warszawie, z różnych krajów płyną już wyrazy potępienia dla działań Rosji. "Jestem wstrząśnięty wiadomością, że pociski lub inna amunicja miały zabić dwoje ludzi na terytorium Polski. Moje kondolencje dla ich rodzin. Jesteśmy z Polską. Jestem w kontakcie z polskimi władzami, członkami Rady Europejskiej i innymi sojusznikami" - napisał na Twitterze szef Rady Europejskiej Charles Michel.