Przewodów. To tam miały spaść rosyjskie rakiety. Jak daleko od granicy z Ukrainą?

Przewodów to wieś na wschodzie kraju licząca około 500 mieszkańców (dane GUS na rok 2011). To właśnie tam we wtorek doszło do wybuchu, którego przyczyna nie jest do końca znana. W jego skutek śmierć poniosły 2 osoby.

REKLAMA

Zobacz wideo Wołodymyr Zełenski - przez krytyków był nazywany komikiem i klaunem, dziś odważnie przewodzi Ukrainie

Więcej podobnych treści przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Gdzie leży Przewodów?

Przewodów położony jest w województwie lubelskim, w gminie Dołhobyczów. Miejscowość znajduje się około 15 kilometrów na południowy zachód od Dołhobyczowa, 39 kilometrów na południe od Hrubieszowa i 129 kilometrów na południowy wschód od stolicy regionu lubelskiego.

Wieś położona jest w historycznym regionie Galicja. Na uwagę zasługuje fakt, że znajduje się około 3km od granicy z Ukrainą. Najbliższe przejście graniczne to oddalone od miejscowości o około 25 kilometrów przejście graniczne Dołhobyczów-Uhrynów.

Nieznana przyczyna wybuchu

W sprawie wtorkowego wybuchu w Przewodowie komentarza udzielił rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, starszy kapitan Marcin Lebiedowicz. - Przyczyny tego zdarzenia nie są znane w tej chwili. Otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu na placu suszarni. Faktycznie po przyjeździe potwierdzamy, że coś takiego się stało. Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu. W tej chwili zabezpieczamy miejsce zdarzenia i oświetlamy teren akcji - poinformował w Radiu Lublin.

Na wtorek zwołano także posiedzenie rządu, które ma odbyć się o godzinie 21:00. Rzecznik rządu Piotr Müller, poinformował, że komitet zwołano na wniosek premiera i prezydenta "w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową". Nie znamy więcej szczegółów.

Nieoficjalne doniesienia Associated Press informują o dwóch rosyjskich rakietach, które we wtorek miały uderzyć w miejscowość Przewodów. Informacje te nie zostały potwierdzone.