Pocisk rakietowy typu Cruise. Do czego jest wykorzystywany? Tym walczą Rosjanie

Pociski rakietowe typu Cruise (manewrujące) są wykorzystywane m.in. do ataków na okręty, okręty podwodne i cele naziemne. Z tych samych obiektów mogą być wystrzeliwane. Rosjanie wykorzystali je do zniszczenia infrastruktury krytycznej Ukrainy.

REKLAMA

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Gen. Koziej: Uważam, że nie stać nas na takie wydatki na armię

Pocisk rakietowy typu Cruise. Może trafić w cel oddalony nawet o 3 tys. km

Zasięg pocisków rakietowych typu Cruise wynosi na ogół do 500 km. Najprostsze z nich, produkowane w Chinach, mają zasięg do stu kilometrów. Stany Zjednoczone posiadają w swoim arsenale takie, które mogą trafiać w cel oddalony nawet o trzy tysiące kilometrów.

Ich cechą charakterystyczną jest wykorzystanie aerodynamicznej siły nośnej oraz napędu na całej trasie od startu, aż do momentu osiągnięcia celu - w przeciwieństwie do pocisków balistycznych. Te napędzane są przez silniki jedynie na początkowym etapie lotu.

Na początku czerwca kanclerz Niemiec Olaf Scholz zobowiązał się do wyposażenia Ukrainy w najnowocześniejszy system IRIS-T SLM, który może być wykorzystany do obrony m.in. przed zbliżającymi się pociskami rakietowymi typu Cruise. W połowie października pierwsza z czterech obiecanych jednostek dotarła do Kijowa.

Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Rakieta spadła 65 km od granicy

Pomoc dla Ukrainy. Wśród USA i Wielkiej Brytanii - Polska

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, czyli od 24 lutego, Kijów prosi Zachód o pomoc militarną i finansową. Zaczęła być ona realizowane dopiero po kilku miesiącach. Nie zmienia to faktu, że wyposażenie wysyłane przez sojuszników pozwala ukraińskiej armii na skuteczną kontrofensywę i stopniowe wypieranie wojsk wroga z okupowanych terenów.

Według lipcowych analiz BBC, w kwestii pomocy wojskowej wśród państw najmocniej wspierających Ukrainę i pod względem deklarowanych środków, prym wciąż wiodą Stany Zjednoczone. Na drugim miejscu jest Wielka Brytania. Polska znalazła się na trzeciej pozycji.

10 listopada doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan zapowiedział przekazanie kolejnego pakietu broni dla Ukrainy. Jego wartość wynosi 400 milionów dolarów. Znajdą się m.in. mobilne systemy obrony powietrznej M1097 Avenger, mobilne wyrzutnie pocisków Stinger oraz rakiety do systemów Hawk.

Więcej na ten temat w artykule:

USA uruchomiły kolejny pakiet wsparcia dla Ukrainy za 400 mln dolarów