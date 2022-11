Lubaczów. 69-latek podciął córce gardło - w jakim stanie jest kobieta? Nowe ustalenia

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 14 listopada w Lubaczowie w województwie podkarpackim. Przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 69-letni mężczyzna poderżnął nożem gardło swojej dorosłej córce, a następnie sobie.

Lubaczów. 69-latek podciął córce gardło. Został wybudzony ze śpiączki, ma być przesłuchiwany

We wtorek RMF FM ustaliło, że córka mężczyzny przeszła operację w szpitalu. Jej stan nie był tak poważny, jak jej ojca. Kobieta może jeszcze dziś zostać wypisana do domu. Wcześniej jednak zostanie przesłuchana.

Do szpitala trafił także 69-latek, którego stan był poważniejszy. RMF FM podaje jednak, że mężczyzna został już wybudzony ze śpiączki. Lekarze mają zdecydować o możliwości przesłuchania pacjenta - zgodę mogą wydać jeszcze dziś lub jutro.

Lubaczów. Ojciec podciął gardło córce i sobie. Konflikt o ziemię

Zeznania w sprawie złożyła już żona 69-latka, która była obecna na miejscu zdarzenia, jednak nie odniosła żadnych obrażeń. Kobieta potwierdziła, że ich dorosła córka, która na co dzień mieszka w Anglii, przyjechała na Podkarpacie żeby załatwić formalności z odwołaniem nieruchomości, którą kilkanaście lat temu dostała od ojca.

Jak się okazało, w tym czasie mężczyzna brał dopłaty na ziemię. Wykryto też nieprawidłowości w rozliczeniach. Z ustaleń RMF FM wynika, że 69-latek ostatnio leczył się psychiatrycznie.

Prokuratura wszczęła w tej sprawie dwa śledztwa - pierwsze dotyczy usiłowania zabójstwa, a drugie dochodzenie ma wyjaśnić okoliczności próby samobójczej 69-latka.

************

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

