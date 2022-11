"Twoja stara" wraca do łask? Trochę "cringe". Są finaliści konkursu na Młodzieżowe Słowo Roku

Zobacz wideo Przypowieść o 12-latkach lesbijkach. "Co one w ogóle do tego mają?"

Wydawnictwo Naukowe PWN razem z Uniwersytetem Warszawskim organizują konkurs już po raz siódmy. Jak czytamy, jest on przedsięwzięciem popularyzującym język polski wśród młodzieży, zapoczątkowanym w 2016 roku.

W finałowej dwudziestce w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku znalazły się:

- baza - wyraz aprobaty, pozytywnych emocji;

- betoniarz - absurdalne powiedzenia z dwóch krótkich filmów opublikowanych na YouTube w 2008 roku, a po latach odkrytych na nowo. W różnych sytuacjach powtarzane są fragmenty obu fraz: "Betoniarze w Anglii, macie pozdrowienia z Polski, be be be be beton!" oraz "Ty ****** betoniarzu. Cztery cztery" (44 to kod telefoniczny Wielkiej Brytanii). Betoniarz odnosi się najprawdopodobniej do profesji, kojarzyć się też może z osobą otyłą. Beton w języku potocznym kojarzy się ze stanem po paleniu marihuany, dawniej zaś z uporem, konserwatyzmem (beton partyjny);

- cringe - wstyd, przypał, sytuacja mocno niestosowna do okoliczności, zawstydzająca, coś krępującego;

- essa - coś łatwego, co przychodzi łatwo dlatego, że jesteśmy wyluzowani (stąd mieć essę), luz. Często występuje jako okrzyk radości lub triumfu, wykorzystywany jako ekspresja pozytywnych uczuć, a nawet pozdrowienie;

- gigachad - osoba idealna, wzbudzająca podziw; ktoś bardzo dobry w jakiejś dziedzinie lub coś co jest świetne, doskonałe. W pierwszym znaczeniu odnosi się do słowa "chad" - nierealistycznego ideału męskiego piękna, w drugim do jego homonimu czad (Ale czad!) - świetne, fantastyczne, doskonałe;

- a kto pytał? - pytanie wyrażające brak zainteresowania treścią danego komunikatu; riposta o znaczeniu: "Nic mnie to nie obchodzi";

- łymyn - spolszczone żartobliwe określenie kobiet zachowujących się nieracjonalnie (wymowa ang. słowa women w l. mn.); współczesny odpowiednik powiedzenia: "Ach, te kobiety" z nutą pobłażliwości lub ironii"

- naura - skrót od na razie; zwrot używany na pożegnanie;

- NPC - zwykła, niewyróżniająca się osoba. Ktoś, kto zachowuje się i ubiera jak inni, ale też ktoś, kto zachowuje się mechanicznie, dziwnie;

- odklejka - stan oderwania od rzeczywistości lub osoba, która nie rozumie, co się dzieje, jest nieobecna myślami, nie zachowuje się odpowiednio;

- onuca - sprzymierzeniec Rosji w wojnie z Ukrainą, osoba, która usprawiedliwia działania agresora;

- pokemon - osoba wyróżniająca się zbyt ekstrawaganckim, niecodziennym, kolorowym wyglądem. Aluzja do postaci kolorowych stworów z gry komputerowej;

- rel - z ang. relatable; czuję to samo, mam tak samo, prawdziwe zgadzam się z tobą. Potwierdzenie tego, co mówił przedmówca;

- robi wrażenie - dosłowny lub ironiczny sposób wyrażenia zdumienia lub podziwu. Powiedzenie nawiązuje do jednego z filmów, na którym youtuber zachwala duży, trzydziestocentymetrowy kebab, który "robi wrażenie";

- siedemnaście - żartobliwa, przekorna riposta na pytanie o wiek. Pytanie i odpowiedź: Ile ty masz lat? Hehe, siedemnaście to fragment piosenki wykonywanej przez grupę NATSU WORLD skupioną wokół youtuberki i influencerki Natsu. Siedemnaście może być też odpowiedzią na każde pytanie zaczynające się od "ile?";

- sigma - mężczyzna silny, niezależny, intrygujący, pewny siebie, podziwiany, ale nieafiszujący się ze swoimi sukcesami;

- slay - coś, co wymiata, robi wrażenie, wzbudza podziw albo ktoś, kto imponuje, poraża, np. atrakcyjnym wyglądem. Używane, gdy ktoś nam się podoba albo gdy jesteśmy z czegoś zadowoleni, a nawet jako okrzyk triumfu. Slangowo "you slay me" stosowane było jako komentarz do dowcipnej wypowiedzi już sto lat temu;

- sus - z ang. suspect lub suspicious, "podejrzany"; skrót często używany przez graczy Among Us, gry wideo, odpowiednika znanej zabawy w mafię, która wielką popularność zdobyła w 2020 roku;

- twoja stara - funkcjonuje jako dezaprobująca odpowiedź na pytanie: Kto?/ Kto pytał? lub na dowolną inną wypowiedź. Przed kilkunastu laty modny składnik dłuższych deprecjonujących zwrotów w rodzaju „Twoja stara pierze w rzece". Rzadziej w postaci męskiej (twój stary). Pochodzi od ang. yer mum (lub yo momma) ucinającego dyskusję;

- UwU - emotikon oznaczający coś słodkiego, uroczego; ekspresja ciepłych emocji. Może być też ironiczną reakcją na coś, co odczuwa się jako "przesłodzone". W Internecie pojawia się od lat i pochodzi z tradycji japońskich emotikonów kaomoji, popularnych w kręgach fanów mangi i anime. Litery "U" należy kojarzyć z zamkniętymi oczami, a całość - z wyrazem błogości na twarzy. Analogiczne "OwO" (tu oczy szeroko otwarte) oznacza zaskoczenie, zdziwienie, ekscytację.

"Nie budzą emocji, mdłe"

Zapytaliśmy przedstawicieli pokolenia Z, co sądzą o finałowej dwudziestce. - Nie budzą żadnych moich emocji te słowa. Zwroty takie jak "onuca" są używane przez wszystkich, a takie rzeczy jak "sus", "sigma" czy "cringe" są w użyciu od dawna, nie wiem czemu w tym roku miałyby być mega cool. Znam te słowa, może nie używam ich za często, ale wiem, że są. To tak mdłe, że teraz muszę poczytać komentarze pod postami Mai Staśko, żeby sobie trochę emocji i adrenaliny wrzucić - powiedział Jeremi, który jest maturze i pracuje w księgarni.

- Znów w dużej mierze powtórki z ostatnich lat. Pamiętam, jak rok temu koledzy-doktoranci pytali mnie na domówce, co to znaczy "baza" i "cringe" - więc chyba nie jest aż tak rozpowszechnione - jedyne słowo faktycznie silnie związane z tym rokiem to "onuca", ale używają go wszyscy, nie tylko młodzież. Widzę, że "pokemon" robi wielki powrót, ale ma chyba najwięcej sensu, bo przewija się tu i tam - stwierdził z kolei Michał, który studiuje polonistykę na UJ.

Drugi etap plebiscytu zakończy się o północy 30 listopada. W skład jury wchodzą: Anna Wileczek (Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach), Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski) i Bartek Chaciński (Polityka).