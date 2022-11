W Przasnyszu na Mazowszu policjanci dotarli do 14-latka, który znęcał się nad kotami. Robił to, by zaimponować kolegom. W jego telefonie funkcjonariusze znaleźli drastyczne filmiki. Nastolatek odpowie przed Sądem Rodzinnym.

