12 listopada 2022 roku, po prawie sześciu latach realizacji, na Zakopiance otwarty został tunel przebiegający między miejscowościami Naprawa i Skomielna Biała. Na mocy rady gminy Jordanów otrzymał on imię Marii i Lecha Kaczyńskich. Jak zauważa w poniedziałek (14 listopada) "Wyborcza", miejsc, którym patronuje para prezydencka, nieustannie przybywa.



Cały tekst "Róg Kaczyńskiego i Kaczyńskiej: liczba miejsc, którym patronuje para prezydencka, przekroczyła już 200" przeczytasz pod tym adresem.



REKLAMA

Zobacz wideo Jackowski o dawaniu w szyję: To była nieprzemyślana i obraźliwa wypowiedź

Kaczyńscy patronują tunelowi na Zakopiance. "Wyborcza": Polityczny strzał w dziesiątkę

Dziennik podkreśla, że jeszcze do niedawna tunel na Zakopiance miał nosić imię innego patrona. Ostatecznie jednak pod koniec października władze Jordanowa zdecydowały postawić na Kaczyńskich. - To była nasza inicjatywa. Zawsze ceniliśmy Lecha Kaczyńskiego, a w szczególności za to, co zrobił po napaści Rosję na Gruzję - podkreślał w rozmowie z gazetą wójt Jordanowa Artur Kudzia.

"Inicjatywa Jordanowa na pewno okazała się politycznym strzałem w dziesiątkę. Na tle tunelu pokazali się premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda. [...] Na uroczystość otwarcia przyjechał Jarosław Kaczyński, inwestycję poświęcił abp Marek Jędraszewski" - pisze "Wyborcza", podkreślając, że problemem przy wyborze patronatu nie był także fakt, że imię pary prezydenckiej nosi już inna duża inwestycja komunikacyjna w naszym kraju - trasa ekspresowa Via Carpatia.



Więcej aktualnych wiadomości z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W Poznaniu będzie skwer Lecha i Marii Kaczyńskich. Politycy KO skłóceni

Maria i Lech Kaczyńscy patronują już ponad 200 miejscom w Polsce

Jak czytamy, obecnie w Polsce znajduje się już ponad 60 ulic, rond czy skwerów, którym patronują Maria i Lech Kaczyńscy, a także prawie 150 pomników i tablic pamiątkowych. Para prezydencka patronuje także wielu mostom, parkom, placówkom edukacyjnym czy nawet pojedynczym drzewom i salom w urzędach. "Dla lokalnych samorządowców patronat Lecha i Marii Kaczyńskich jest pomostem do kontaktów z Warszawą i sposobem na zyskanie przychylności władzy" - konkluduje dziennik. Łącznie jest to więc dokładnie 210 miejsc.

Tunel na Zakopiance otwarty z opóźnieniem. Poświęcił go abp Jędraszewski