Młodzieżowe Słowo Roku. Jury wybiera 20 słów. Tiktokerzy namawiają do głosowania na "gilberta"

Lista finałowej dwudziestki zostanie opublikowana we wtorek 15 listopada. Tego dnia uruchomiony zostanie też formularz do głosowania w II etapie zabawy. Będzie można oddać głos tylko na jedno z haseł. Wyboru 20 słów jury plebiscytu dokonuje na podstawie zgłoszeń, które można było przesyłać do 8 listopada. W skład jury plebiscytu wchodzą prof. dr hab. Marek Łaziński, prof. dr hab. Ewa Kołodziejek, dr hab. prof. ucz. Anna Wileczek oraz Bartek Chaciński, dziennikarz "Polityki".

Młodzieżowe Słowo Roku. Rusza II etap

To już siódma edycja plebiscytu. W 2021 roku Młodzieżowym Słowem Roku został "śpiulkolot" (oznaczający po prostu miejsce do spania). Drugie miejsce przypadło słowu "naura" (skrót od "na razie"), a trzecie "twojej starej". W 2020 roku plebiscyt nie został rozstrzygnięty. Kapituła plebiscytu poinformowała wówczas, że słowa, które trafiły na pięć pierwszych miejsc były sprzeczne z regulaminem - wulgarne, obraźliwe czy nawołujące do nietolerancji.

Podczas poprzednich edycji MSR były: "alternatywka", "dzban", "XD" i "sztos". Jak pisaliśmy na początku listopada, obecnie wśród kandydatów do tytułu mogą znaleźć się m.in. amba, inba, boomer, jesieniara czy huncwot. "Gazeta Wyborcza" podaje z kolei, że w mediach społecznościowych promowane było zgłaszanie słów "gilbert" (w rozumieniu: geniusz), "slay" (dosłownie "zaszlachtować", tu w rozumieniu dokonać czegoś wspaniałego).

