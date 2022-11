Do kiedy deklaracja maturalna na egzamin w 2023 roku? [HARMONOGRAM CKE]

Wstępna deklaracja maturalna została złożona przez uczniów do końca 30 września. Niezłożenie jej mogło skutkować tym, że dany uczeń nie zostanie dopuszczony do matury w najbliższym terminie (warunek ten dotyczy jednak tylko tych uczniów, którzy edukację zakończą w 2023 roku). Przed maturzystami teraz także kolejna deklaracja, o której powinni pamiętać.

Matura 2023 - do kiedy złożyć deklarację końcową?

Deklaracja wstępna, złożona do 30 września, nie musi być ostateczna. Jeśli chcemy zmienić poziomy przedmiotów oraz same przedmioty zdawane na maturze, to warto zapamiętać termin na złożenie deklaracji ostatecznej. Zmiany można wprowadzić tylko do 7 lutego 2023 roku. Jeśli deklaracja ostateczna w ogóle nie zostanie złożona, to z dniem 8 lutego deklaracja wstępna zostanie potraktowana jako ostateczna.

Deklarację w formie papierowej składa się do dyrektora szkoły. Wzór można pobrać np. ze stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Można złożyć także e-deklarację - ta opcja dostępna jest dla uczniów i absolwentów, którzy posiadają konto w ZIU. W deklaracji należy podać następujące informacje:

dane osoby, która w 2023 roku chce przystąpić do egzaminu maturalnego;

informacje o egzaminie - formuła 2023 lub 2015;

dane kontaktowe osoby, która w 2023 roku przystąpi do matury;

zaznaczenie poziomu w egzaminach maturalnych z przedmiotów obowiązkowych - w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego lub mniejszości narodowej wskazanie rodzaju egzaminu;

wskazanie i zaznaczenie poziomu z przedmiotów dodatkowych;

oświadczenie;

ewentualne załączniki;

podpis.

