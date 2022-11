W niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się ze swoimi sympatykami w Bielsku-Białej i Żywcu. Podczas tego pierwszego spotkania Jarosław Kaczyński został zapytany o potrzebę wsparcia dla wzmocnienia polskiej armii i zaopatrzenia jej w nowoczesną, amerykańską broń.

Stwierdził, że rząd chce kupić broń od USA, ale nie jest to łatwe. - Przecież broń nie stoi w sklepach. Trzeba ją zamawiać. To trwa lata, a my się spieszymy - powiedział Jarosław Kaczyński.

Zakup broni z państw Unii Europejskiej. Jarosław Kaczyński stawia jeden warunek

Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że Polska jest gotowa kupować broń od państw z Unii Europejskiej, ale te kraje muszą "zaniechać wojny Polski z Unią Europejską".

Rząd "stawia sprawę jasno". - Jesteśmy gotowi dawać wam zamówienia i pieniądze, ale nie wtedy, jak wy nam wmawiacie, że w Polsce nie ma praworządności - zastrzegł. - Jeżeli chodzi o rozwiązania instytucjonalne, to w Polsce rozwiązania dotyczące sądów są dużo korzystniejsze dla niezawisłości sądów, niż w wielu państwach Unii Europejskiej - mówił dalej Kaczyński.

- My w ogóle uważamy, że w Unii Europejskiej musi być taka zasada, że jeżeli w jednym państwie coś wolno, to w drugim też wolno - dodał.

Jarosław Kaczyński zadeklarował: Będziemy walczyć o opóźnienie zakazu produkcji i rejestracji samochodów z silnikami spalinowymi

Prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas niedzielnego spotkania w Bielsku-Białej podkreślił, że Polska leży w takiej części Europy, w której nie ma miejsca dla słabych, dlatego potrzebujemy silnej armii. Zaznaczył, że silne wojsko Ukrainy zagwarantowało, że ten kraj jeszcze istnieje i jest traktowany poważnie na całym świecie. Jarosław Kaczyński dodał, że rząd obecnie odbudowuje polską armię. Przypomniał, że będziemy przeznaczać na uzbrojenie coraz większą część PKB.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zadeklarował, że jego ugrupowanie będzie walczyć o opóźnienie zakazu produkcji i rejestracji samochodów z silnikami spalinowymi w Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniami Wspólnoty taki zakaz ma obowiązywać od 2035 roku. Lider Zjednoczonej Prawicy podkreślił, że po wprowadzeniu unijnego zakazu duża grupa Polaków zostanie pozbawiona możliwości korzystania z aut.

- Trzeba z tym walczyć, bo te skutki, jeśli chodzi o bezrobocie - przecież ogromna liczba ludzi jest zatrudniona w warsztatach samochodowych - to jest wielka część naszej gospodarki. I my nie możemy sobie na to dzisiaj pozwolić - wyjaśnił prezes PiS.

Kaczyński wyraził nadzieję, że po 2035 roku ponad 20 procent polskiego społeczeństwa będzie stać na zakup samochodu zasilanego prądem elektrycznym.