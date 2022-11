Pogoda. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą i oblodzeniami. Będą utrudnienia w ruchu

Osoby, które w poniedziałek rano planują podróż samochodem, muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami w ruchu, a to za sprawą gęstych mgieł, spowijających głównie południową część kraju. W kilku województwach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zdecydował o wprowadzeniu ostrzeżeń meteorologicznych pierwszego stopnia.

Alerty IMGW - gęsta mgła

Gęsta mgła spowijająca drogi może powodować poważne utrudnienia dla kierowców. IMGW zdecydowało się na wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia z powodu gęstych mgieł utrudniających widoczność. Alerty obowiązują w województwach:

podkarpackim - w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, krośnieńskim, Krosno i jasielskim;

małopolskim - w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim i nowotarskim;

śląskim - południowe powiaty;

opolskim - w powiatach: krapkowickim, prudnickim, nyskim i brzeskim;

dolnośląskim - w powiatach: oławskim, strzelińskim, ząbkowickim, bolesławieckim, zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra i złotoryjskim.

Alerty ostrzegają przed ograniczeniem widoczności od 50 m do 200 m. Mają obowiązywać do poniedziałku, do godziny 11.

Pogoda. IMGW planuje alerty przed oblodzeniem. Na kiedy?

Na środę przewidywane jest wydanie alertów pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Alerty IMGW miałyby obowiązywać w województwach: mazowieckim i lubelskim, To kolejne zagrożenie dla kierowców, którzy w najbliższych dniach szczególnie powinni śledzić prognozy pogody.

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia. Czym jest?

Stopnie zagrożenia meteorologicznego wskazują czy i z jaką siłą na danym obszarze wystąpią niebezpieczne zjawiska meteorologiczne. Możemy wyróżnić trzy stopnie: pierwszy drugi i trzeci.

Pierwszy stopień zagrożenia meteorologicznego, zwany także żółtym stopniem, oznacza, że na danym obszarze mogą wystąpić zjawiska niebezpieczne, generujące straty materialne, ale także stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia. Pierwszy stopień zagrożenia informuje o możliwych utrudnieniach w funkcjonowaniu na obszarze objętym alarmem. Dotyczy to między innymi ruchu drogowego, czy przebywania na zewnątrz w czasie obowiązującego alertu. Dwa następne stopnie ostrzeżeń, kolejno pomarańczowy i czerwony, wyznaczają rosnącą skalę zagrożenia. We wszystkich przypadkach najistotniejszym elementem działania na czas wydanego ostrzeżenia jest szczególna ostrożność i uważne śledzenie komunikatów.