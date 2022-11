Zobacz wideo Czy Polki faktycznie boją się rodzić dzieci w Polsce? Pytamy posłankę Dziemianowicz-Bąk

Justyna Pochanke w rozmowie z "Newsweekiem" odniosła się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Dziennikarka podkreśliła, iż uważa to prawo za "zbrodnicze". - Banda starych dziadów, małych polskich ajatollahów w imię interesu politycznego zgotowała kobietom piekło. Najbardziej dojmującym aktem oskarżenia jest śmierć młodej dziewczyny [ciężarna Izabela z Pszczyny, której śmierć wiązana jest przez część polityków czy ekspertów z wyrokiem TK ws. aborcji - red.], która pisała ze szpitala: "Mamo, ja tu umrę". I miała rację. Umarła jako ofiara tej strasznej ustawy - powiedziała.

- Czasami myślę, że powinniśmy urządzać miesięcznice w dniu jej śmierci. Przypominać władzy tę dziewczynę, która umarła na jej rękach. To mogła być moja albo twoja córka. Leżała w szpitalu, a obok stało pięciu Poncjuszów Piłatów, którzy umyli ręce. Umarła w imię ustawy napisanej przez czyścicieli cudzych sumień - podkreśliła.

30-letnia Izabela zmarła 22 września 2021 roku w szpitalu w Pszczynie. Kobieta trafiła do lecznicy w 22. tygodniu ciąży po tym, gdy odeszły jej wody płodowe. Więcej o sprawie w poniższym artykule:

"Polki to nie są samice pożerające swoje młode"

Jak dodała, jeśli opozycji uda się wygrać w wyborach parlamentarnych, powinna przewrócić całkowitą dopuszczalność aborcji do 12. tygodnia. - Mam pełne zaufanie do Polek, to nie są samice pożerające swoje młode. Każda kobieta wie, że aborcja to dramatyczna decyzja - zaznaczyła Justyna Pochanke.

- Jeśli legalizacji aborcji będzie towarzyszyć edukacja seksualna na przyzwoitym poziomie, której dzisiaj nie ma, oraz dostępna i tania antykoncepcja, której dziś nie ma, to nie będziemy mieć lawiny aborcji - stwierdziła wieloletnia prowadząca "Fakty" TVN. Dziennikarka powiedziała również, że właśnie dlatego ważne jest, aby w w przyszłorocznych wyborach "wybrać przyzwoitych, odważnych i mądrych ludzi, którzy tam, gdzie kończy się ich wiedza, sięgają po ekspertów, a nie polityczny koniunkturalizm".

Pochanke: Kościół nieustannie flirtuje z władzą

W czasie rozmowy z "Newsweekiem" Justyna Pochanke odniosła się również do kwestii Kościoła katolickiego, który bierze udział w polskim życiu politycznym. - Władza, która wydała wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, i Kościół flirtujący nieustannie z władzą to jedno i to samo państwo. O Kościele mogę powiedzieć krótko: niech trzyma się z daleka od państwa, od prawa i od Polek - oznajmiła.

- Mam już dosyć dyskusji o płaczących zarodkach i życiu poczętym. Dla Kościoła i polityków wiernych Kościołowi mam propozycję: zamiast zaglądania Polkom pod kołdrę, proszę zajrzeć pod sutanny. Tam jest się z czego rozliczać, jest z czego robić rachunek sumienia i to stamtąd dochodzi płacz dzieci, a nie od zarodków - podkreśliła dziennikarka. Jak dodała, obecnie w Polsce rządzi partia, której "biskupi są w stanie podyktować każde prawo". To z kolei - zdaniem Pochanke - jest również siłą zabijającą kobiety w polityce. - Nie będziemy mieć ani premier Giorgii Meloni [premierka Włoch - red.], ani Sanny Marin [premierka Finlandii - red.], dopóki państwo będzie trzymało rękę na kobiecym gardle i kobiecym brzuchu - stwierdziła.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji

Dwa lata temu Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej wydał orzeczenie w sprawie aborcji. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw 27 stycznia 2021 roku.

Według części ekspertów orzeczenie łamie tzw. kompromis aborcyjny obowiązujący od 1997 roku. Aborcja wciąż jest dozwolona w dwóch przypadkach: w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia matki i ciąży powstałej w wyniku przestępstwa (np. gwałtu).

