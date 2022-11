Kiedy są ferie zimowe 2023? Przedstawiamy rozpiskę dla wszystkich województw [DATY]

Wraz z wakacjami i bożonarodzeniową przerwą świąteczną ferie zimowe to najdłuższy okres, podczas którego uczniowie mogą cieszyć się odpoczynkiem od chodzenia do szkoły. Co roku terminy są cztery, różne dla danych województw. Przedstawiamy dokładną rozpiskę dat.

Ferie zimowe 2023 - harmonogram z podziałem na województwa

Pierwsze województwa rozpoczną przerwę zimową już 16 stycznia 2023 roku, ostatnie zakończą ją natomiast 26 lutego. Pełny harmonogram, z podziałem na województwa, prezentuje się natomiast następująco:

16 stycznia - 29 stycznia: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

23 stycznia - 5 lutego: podlaskie i warmińsko-mazurskie;

30 stycznia - 12 lutego: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

13 lutego - 26 lutego: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Dni wolne od nauki w roku szkolnym 2022/2023

Ale ferie zimowe to nie jedyny czas, gdy uczniowie mogą nieco odpocząć od nauki, a przynajmniej od uczestniczenia w szkolnych zajęciach. W tym roku szkolnym takich okazji będzie jeszcze kilka:

23 grudnia 2022 - 1 stycznia 2023 - zimowa przerwa świąteczna;

6 stycznia 2023 - święto Trzech Króli;

6-11 kwietnia 2023 - wiosenna przerwa świąteczna;

1-3 maja 2023 (poniedziałek - środa) - majówka;

8 czerwca 2023 - Boże Ciało.

Łącznie z feriami, wakacjami, przerwami świątecznymi czy weekendami uczniowie mogą liczyć na 179 dni wolnych od nauki.

