Kolejny nocny pożar samochodów w Gdańsku. Zniszczonych zostało sześć aut. Policja bada sprawę

Pożar wybuchł około godz. 4 w nocy przy ul. Porębskiego w Gdańsku. W wyniku działania ognia zniszczonych zostało sześć pojazdów. Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, cztery pojazdy uległy spaleniu a dwa nadpaleniu.

Nikt nie odniósł obrażeń. Na miejscu pracowali strażacy z PSP JRG 3 Gdańska Orunia.

Nocny pożar samochodów w Gdańsku. Zniszczonych zostało sześć aut

Przyczyna pożaru nie jest obecnie znana. Sprawą zajmuje się gdańska policja.

To kolejny nocny pożar zaparkowanych aut w Gdańsku w ostatnich tygodniach. 25 października na gdańskim Przymorzu doszło do pożaru, który objął cztery samochody. Z kolei w święto Wszystkich Świętych płonęły samochody na parkingu w miejscowości Rusocin (ok. 20 km od Gdańska). Uszkodzeniu uległo 16 pojazdów.

