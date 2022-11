Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Wołodymyr Zełenski uhonorował odznaczeniami państwowymi przedstawicieli polskich władz i dziennikarzy. Wcześniej w tym roku wśród polskich polityków odznaczenie otrzymali także premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz prezydent Andrzej Duda.

Zełenski dziękuje Polsce po polsku z okazji Święta Niepodległości. "Różnie było między nami, ale jesteśmy krewnymi"

Prezydent Ukrainy odznaczył przedstawicieli polskich władz i dziennikarzom

Orderem Za Zasługi I Klasy uhonorowany został szef MSZ Zbigniew Rau. Eurodeputowana PiS Anna Fotyga, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski, Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś, a także komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak oraz komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Grzegorz Alinowski otrzymali natomiast Ordery Za Zasługi III klasy. Wojciech Sawicki, sekretarz generalny Zgromadzenia Europy w latach 2011-2021, został uhonorowany Orderem Księcia Jarosława Mądrego III Klasy. rosyjskiej

Jak czytamy, wśród odznaczonych dziennikarzy są natomiast Bianka Zalewska (dziennikarka "Dzień Dobry TVN" i korespondentka ukraińskiej telewizji Espreso), Jarosław Junko (korespondent PAP w Kijowie), a także Piotr Andrusieczko (szef czasopisma "Ukraiński Żurnal"), Paweł Bobołowicz (korespondent Radia Wnet) oraz Tomasz Jędruchów (korespondent TVP w Kijowie).

Dzień wcześniej szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Jakub Kumoch poinformował na Twitterze, że został odznaczony przez prezydenta Ukrainy Orderem Księcia Jarosława Mądrego. Ukraiński przywódca wręczył order podczas środowej (9 listopada) wizyty ministra w Ukrainie.

Jak napisał Jakub Kumoch na Twitterze, odznaczenie to ogromny zaszczyt. "Jeśli moi współpracownicy i ja mogliśmy w służbie Prezydentowi Rzeczpospolitej wspierać walkę Ukrainy, to jest dla mnie i dla Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP powód do dumy" - podkreślił.



Wołodymyr Zełenski złożył Polsce życzenia w rocznicę odzyskania niepodległości

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył Polsce i Polakom życzenia w dniu Święta Niepodległości za pośrednictwem mediów społecznościowych. W nagraniu ukraiński prezydent po polsku mówił, że Polska i Ukraina są związane przyjaźnią, a Polska 30 lat temu wspierała Ukrainę, gdy ta ogłosiła niepodległość.

Wołodymyr Zełenski zapewnił, że Ukraińcy nigdy nie zapomną pomocy, udzielonej przez Polaków w obliczu rosyjskiej agresji. Powiedział też, że zwycięstwo nad rosyjską agresją będzie wspólne dla naszych obu krajów.

"Panie Prezydencie Zełenski! Bardzo dziękuję za zwrócenie się do Polaków. Ale jeszcze bardziej za wspaniały prezent. Jak zawsze pokazaliście, bracia, że należycie do kozackiego rodu. Niech się święci 11 listopada! Pozdrowienia, przyjaciele"- napisał po ukraińsku na Twitterze Jakub Kumoch.

We wpisie oznaczył m.in. szefa gabinetu prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka, ministra obrony Ołeksija Reznikowa, Ołeksija Arestowycza z kancelarii prezydenta Ukrainy.

