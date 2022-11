Są wstępne wyniki sekcji zwłok 56-latka, którego ciało znaleziono we wtorek w częstochowskim autobusie. Stan mężczyzny zaniepokoił kierowcę, jednak żaden z pasażerów nie zwrócił mu wcześniej uwagi, że dzieje się coś niepokojącego. Rzecznik MPK apeluje do pasażerów, by ci zwracali uwagę na podobne sytuacje. Być może życie mężczyzny dało się jeszcze uratować.

