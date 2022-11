Święto Niepodległości. Ukraińcy z poruszającym spotem. "Dziękuję Ci, Polsko!"

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Polsce Ukraińcy postanowili podziękować za pomoc, której nasz kraj udzielił po napaści Rosji na niepodległą Ukrainę. Z danych ambasady Ukrainy w Polsce wynika, że 77 proc. polskiego społeczeństwa zaangażowało się w pomoc Ukraińcom po wybuchu wojny.

Zobacz wideo "Nasze serca biją w takt" - spot "Dziękuję Ci Polsko"

Ambasady Ukrainy w Polsce dziękuje Polakom. "Dajecie wiarę w ludzkość"

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz mówi, że spot to oznaka szczerej wdzięczności Polakom. - Dla mnie ważniejsze niż statystyka jest to wsparcie, które czujemy na co dzień od państwa. Ten odruch serc. Ta wdzięczność jest taka ludzka. Dajecie wiarę w ludzkość - nam Ukraińcom. I pokazujecie na cały świat, co to znacz być solidarnymi z tym, którzy tej solidarności tak bardzo teraz potrzebują - mówi Wasyl Zwarycz.

Spot opowiada historię ukraińskiej rodziny, która po wybuchu wojny przyjechała do Polski i znalazła tu schronienie."Dźwięk i obraz przenoszą widza na sam początek wojny, pozwalając mu wraz z ukraińską bohaterką znów poczuć zagubienie, tęsknotę, ból straty, ale też niesamowite wsparcie narodu polskiego" - czytamy w przesłanym nam materiale.

- Jesteśmy nadzwyczajnie wdzięczni Polakom, którzy naprawdę stali się naszymi przyjaciółmi w tym trudnym czasie. Dlatego bardzo bym chciał, żeby mogli zobaczyć naszą wdzięczność - stąd też ta wzruszająca historia - zaznaczył reżyser projektu Stanisław Kaprałow.

Jak Polska pomagała Ukraińcom po wybuchu wojny?

Z danych ambasady Ukrainy w Polsce zebranych w polskich i ukraińskich ministerstwach wynika, że wartość pomocy humanitarnej i żywności, którą Polska wysłała do Ukrainy, wynosi ponad 1 miliard złotych. Wartość dostarczonego z Polski na Ukrainę sprzętu wojskowego i uzbrojenia to ponad 9 miliardów złotych.

Polacy przekazali na Ukrainę także leki i sprzęt medyczny wart ponad 50 milionów złotych. Do tej pory numer pesel otrzymało 1 milion 400 tysięcy Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny.