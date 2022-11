Marsz Niepodległości 2022 - dokładny program pochodu. O której rozpocznie się marsz?

Uczestnicy Marszu Niepodległości od 11 lat organizują największą manifestację w Polsce, która odbywa się w centrum Warszawy. Wydarzenie budzi jednak wiele negatywnych opinii, ponieważ biorą w nim udział osoby o poglądach uważanych za skrajnie nacjonalistyczne. Hasło tegorocznego wydarzenia brzmi: "Silny Naród. Wielka Polska".



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Marsz Niepodległości 2021. Race na moście Poniatowskiego

Warszawa. Kiedy rozpocznie się Marsz Niepodległości?

Marsz Niepodległości rozpocznie się 11 listopada około godz. 14:00 na Rondzie Dmowskiego w Warszawie. Wtedy też zostanie odśpiewany hymn Polski, a następnie uczestnicy wygłoszą okoliczne przemówienia.

na Rondzie Dmowskiego w Warszawie. Wtedy też zostanie odśpiewany hymn Polski, a następnie uczestnicy wygłoszą okoliczne przemówienia. Około godz. 14:30 zostanie odśpiewana "Rota", a następnie marsz ruszy z Ronda Dmowskiego przez aleje Jerozolimskie i Most Poniatowskiego.

Do Stadionu Narodowego zgromadzenie powinno dotrzeć około godz. 16:30.

Następnie zaplanowano koncerty, które rozpoczną się o godz. 17:00.

Wydarzenie zakończy się o godz. 19:00.

"W tym roku uczestnictwo w Marszu Niepodległości to wyraz solidarności i wdzięczności dla żołnierzy broniących naszej granicy" - przekazują organizatorzy. Osoby, które nie mogą w nim uczestniczyć lub chcą śledzić trasę przemarszu, mogą dołączyć do transmisji na żywo, która zostanie udostępniona na stronie organizatora. "Trasa będzie podobna jak w latach poprzednich. Ruszymy z Ronda im. Romana Dmowskiego Alejami Jerozolimskimi, Mostem Poniatowskiego, następnie skręcamy na Wał Międzyszyński skąd po kilkuset metrach skręcając w prawo wchodzimy na Błonia Stadionu Narodowego" - przekazują organizatorzy.

Warszawa 11 listopada. Zmiany w komunikacji miejskiej [LISTA]

Warszawa. Utrudnienia podczas Marszu Niepodległości

W trakcie przejścia marszu centrum miasta będzie nieprzejezdne. "Zachęcamy do korzystania z metra oraz połączeń kolejowych - Szybką Koleją Miejską i Kolejami Mazowieckimi. W piątek w godz. 11:00-19:00 metro będzie kursowało częściej niż w standardowy dzień świąteczny - M1 co ok. 4 min., M2 co ok. 5 min. W razie potrzeby do ruchu zostaną skierowane dodatkowe składy. Warto przypomnieć, że bilety wszystkich rodzajów WTP i KM są wzajemnie honorowane" - przekazują władze Warszawy.

Kierowcy powinni omijać centrum miasta, ponieważ zamknięte będą ulice w pobliżu wszystkich uroczystości. "Czasowych wyłączeń należy spodziewać się m.in. na ul. Marszałkowskiej w zakresie od pl. Konstytucji do ul. Świętokrzyskiej; ciągu Al. Jerozolimskie, most Poniatowskiego, al. Poniatowskiego w zakresie od ul. Emilii Plater do ronda Waszyngtona; ciągu ul. Świętokrzyska, Tamka, most Świętokrzyski; ul. Wybrzeże Szczecińskie między mostami Świętokrzyskim i Poniatowskiego; Wisłostrada na odcinku od ul. Ludnej do mostu Śląsko-Dąbrowskiego" - podaje urząd miasta.

Marsz Niepodległości znów będą pilnować anonimowi policjanci