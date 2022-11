Trwa postępowanie w sprawie znalezionych 6 listopada zwłok noworodka w zamrażarce w jednym z domów w Stanowie koło Dzierzgonia (woj. pomorskie). Sąd Rejonowy w Kwidzynie przychylił się do wniosku prokuratora o umieszczenie 16-letniej matki noworodka w ośrodku dla nieletnich. Nastolatka spędzi tam trzy miesiące. Jest to ośrodek tymczasowy, który ma zapewnić prawidłowy przebieg dalszego postępowania.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy obchody Święta Niepodległości muszą dzielić Polaków? Pytamy senatora Jackowskiego

Kwidzyń. 16-latka zostanie przesłuchana. Nie wiadomo, czy odpowie za zabójstwo

Sad Rejonowy w Kwidzynie - Wydział Rodzinny i Nieletnich po otrzymaniu niezbędnych materiałów dotyczących 16-latki od Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zdecyduje o dalszym losie nastolatki. Jeszcze nie wiadomo, czy matka dziecka będzie odpowiadać za zabójstwo jako dorosła osoba. "Prokurator zgłosił się do postępowania jako strona oraz wniósł o przesłuchanie nieletniej jako sprawcy czynu z art. 148§ 1 k.k. i zastosowania środka tymczasowego w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich" - przekazała Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. "Sąd ma również ocenić, czy do tragedii doszło w konsekwencji szoku poporodowego" - dodała. Przeprowadzona 7 listopada sekcja zwłok dziecka pozwoliła ustalić przyczyny zgonu. "Okazało się, że przyczyną śmierci noworodka był wstrząs krwotoczny, do którego doszło w wyniku wielu obrażeń" - informuje Grażyna Wawryniuk. Obecnie trwa ustalanie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz określenia, czy brały w nim udział osoby trzecie.

19-letnia Daria nie żyje. Podejrzany ws. wypadku wyszedł z aresztu

Stanowo. 16-latka urodziła dziecko, po czym schowała je w zamrażarce

Ciało noworodka zostało znalezione 6 listopada w zamrażarce w mieszkaniu w miejscowości Stanowo. Do porodu miało dojść około tygodnia wcześniej. Już po nim nastolatka skarżyła się na złe samopoczucie, więc wezwano do niej lekarza. Medyk stwierdził, że dziewczyna jest po porodzie. Wtedy 16-latka wskazała, gdzie ukryła ciało dziecka.

Sekcję zwłok dziecka przeprowadzono w Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku. "Ze wstępnej opinii sporządzonej po przeprowadzeniu sekcji zwłok wynika, że noworodek płci męskiej urodził się w 9 miesiącu żywy i zdolny do życia" - przekazała rzeczniczka gdańskiego sądu.

Meksyk. 2-letni chłopiec połknął baterię, ta pękła. Walczy o życie