11 listopada, z okazji 104. rocznicy uwolnienia się z rąk zaborców, zostało zaplanowanych wiele uroczystości. W stolicy - poza oficjalnymi obchodami z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy - odbędzie się 20 zgromadzeń. Jak podaje Warszawski Transport Publiczny, dwa największe wydarzenia, które wpłyną na komunikację miejską to Bieg Niepodległości oraz Marsz Niepodległości, a także wyłączenie z ruchu Krakowskiego Przedmieścia, gdzie wybrzmi Festiwal Niepodległa.

Święto Niepodległości w Warszawie. W przeddzień uroczysty Capstrzyk

Pierwsze wydarzenia związane z obchodami Święta Niepodległości zaczną się już w czwartek (10 listopada). Odbędzie się Capstrzyk Niepodległości.

"W związku z uroczystościami na pl. Piłsudskiego od ok. godz. 17:30 do ok. godz. 19:00, zamknięty dla ruchu kołowego zostanie pl. Piłsudskiego na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Wierzbowej. Dodatkowo w godz. 18:00-22:00 planowane jest zgromadzenie publiczne na ul. Świętojańskiej, a następnie przemarsz ulicami: pl. Zamkowy, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Tokarzewskiego - Karaszewicza do pl. Piłsudskiego" - informuje Warszawski Transport Publiczny. Na oficjalnej stronie WTP zostały opublikowane dostępne w tym dniu linie autobusowe.

W godz. 18.00-22.00 planowane jest zgromadzenie publiczne przy ulicy Świętojańskiej, a następnie przemarsz przez Krakowskie Przedmieście na pl. Józefa Piłsudskiego.

W przypadku braku możliwości przejazdu autobusy linii: 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 i E-2 będą kierowane na objazdy.

Metro oraz połączenia kolejowe

Przedstawiciele Warszawskiego Transportu Publicznego zachęcają do korzystania z metra oraz połączeń kolejowych - Szybką Koleją Miejską i Kolejami Mazowieckimi.

"W piątek w godz. 11.00-19.00 metro będzie kursowało częściej niż w standardowy dzień świąteczny – M1 co ok. 4 min., M2 co ok. 5 min. W razie potrzeby do ruchu skierujemy dodatkowe składy. Przypominamy, że obowiązuje wzajemne honorowanie biletów wszystkich rodzajów WTP i KM" - czytamy na oficjalnej stronie.

Warszawa. Marsze i zgromadzenia

RMF FM udostępniło listę zgromadzeń i przemarszów w Warszawie z okazji Święta Niepodległości, które mogą spowodować utrudnienia w ruchu:

w godz. 6.00-19.00 w rejonie stacji Warszawa Śródmieście i metra Centrum oraz u zbiegu Al. Jerozolimskich i ul. Emilii Plater;

w godz. 8.00-22.00 na pl. Na Rozdrożu, w rejonie pomnika Romana Dmowskiego;

w godz. 11.30-13.00 zgromadzenie na pl. Weteranów 1863 r., połączone z przemarszem ulicami: al. "Solidarności", Targowa, 11 listopada, Ratuszowa, Namysłowska, Szymanowskiego, Dąbrowszczaków, pl. Hallera;

w godz. 13.00-19.00 zgromadzenie na pl. Unii Lubelskiej i przemarsz trasą: Puławska, Goworka, Belwederska, Al. Ujazdowskie, Szucha, pl. Unii Lubelskiej;

w godz. 13.00-19.00 zgromadzenie u zbiegu ul. Marszałkowskiej i Złotej, a następnie przemarsz na pl. Bankowy;

w godz. 13.00-19.00 zgromadzenie przy ul. Marszałkowskiej (200 metrów od ronda Dmowskiego), skąd nastąpi przejście na Plac Konstytucji;

w godz. 14.00-16.00 zgromadzenie przy ul. Walcowniczej, a następnie przejście przed Kulturotekę przy ul. Bystrzyckiej;

w godz. 14.00-17.00 zgromadzenie przy ul. Marszałkowskiej 1, a następnie przejście przez pl. Zbawiciela, ul. Mokotowską, ul. Piękną, Al. Ujazdowskimi do pl. Trzech Krzyży;

w godz. 14.00-19.00 zgromadzenie na rondzie Dmowskiego i przemarsz: Al. Jerozolimskie, most Poniatowskiego, Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie, Siwca na błonia stadionu PGE Narodowego;

w godz. 17.00-21.00 zgromadzenie na placu Trzech Krzyży i przemarsz Al. Ujazdowskimi przed gmach Ministerstwa Sprawiedliwości.

