Zaginięcie Iwony Wieczorek. Nieoficjalnie: Śledczy sprawdzają wątek "Szramy" i czarnego bmw z Sopotu

Jak informuje dziennikarka portalu i.pl (portal należy do grupy Polska Press), Gabriela Jatkowska, od kiedy próbą rozwikłania zaginięcia Iwony Wieczorek zajęła się nowa ekipa śledcza policji (teraz to śledczy z Archiwum X w Krakowie), funkcjonariusze "gruntownie badają wszystkie wątki". "Od jakiegoś czasu śledczy interesują się wątkiem czarnego bmw, Daniela S. i Artura W." - informuje, dodając, że w noc zaginięcia Iwony Wieczorek (16 lipca 2010 roku) "Szrama" miał być widziany w okolicach molo w Brzeźnie, gdzie kamery monitoringu uchwyciły kobietę po raz ostatni.

REKLAMA

Wdowa po zmarłym J. Szostaku: "Znajomi Iwony wiedzą, co się z nią stało"

Śledczy badają nowy trop? "Nigdy nie byłem na celowniku policji w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek"

I.pl opisuje, że Daniela S. ps. "Szrama" (od szramy na policzku) - poszukiwany już wówczas w sprawie zabójstwa trójmiejskiego gangstera "Zachara" z 2009 roku - miał być widziany z drugim mężczyzną w okolicach molo na Brzeźnie właśnie w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Tam - pisze i.pl - "mieli zaczepiać młode kobiety". Autorka reportażu dodaje, że do tej informacji dotarli jako pierwsi nieżyjący już dziennikarz Janusz Szostak i dziennikarka "Reportera" Marta Bliska (prowadzili razem śledztwo dziennikarskie w tej sprawie i skontaktowali się z informatorem, który miał w jednym z mężczyzn z deptaku rozpoznać "Szramę")

Dziennikarka i.pl próbowała dowiedzieć się, czy "Szrama" mógł być widziany w Sopocie. "Na pytanie i.pl czy mógł w tym czasie jakimś cudem znajdować się na terenie Trójmiasta, nawet jego wrogowie zaprzeczają" - podaje portal, dodając, że otoczenie S. jest zgodne, że "nie byłby aż tak głupi, żeby ukrywając się do sprawy zabójstwa, pojawić się na terenie Gdańska". Jednocześnie jednak - "bawiąc na terenie Niemiec, wdał się w bójkę, czym zwrócił na siebie uwagę miejscowych policjantów".

Do tej pory nie wiadomo, kto kierował czarnym bmw. "Szrama" - wynika z ustaleń i.pl - "jest wciąż aktywny na grupach, na których trwają burzliwe dyskusje, co mogło stać się z Iwoną, nierzadko się na nich udziela".

Już po tym, jak pojawiły się nowe doniesienia ws. "Szramy", "Fakt" poprosił go o komentarz (dziś mężczyzna prowadzi firmę windykacyjną). - To wszystko stek bzdur. Informacje wyssane z palca. Zacznijmy od tego, że nigdy nie byłem na celowniku policji w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. A bynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Nigdy nie byłem w tej sprawie przesłuchiwany i nie dostałem żadnego wezwania na przesłuchanie - stwierdził Daniel S. w rozmowie z dziennikiem.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

To niejedne nowe ustalenia. Według i.pl funkcjonariusze chcą też przyjrzeć się postaci Artura W., który był bliskim kolegą Pawła P., w którym w noc zaginięcia bawiła się Iwona Wieczorek. W. zmarł w święta Bożego Narodzenia w 2018 roku - sekcja wykazała, że zażył środki psychotropowe, nie stwierdzono osób trzecich, ale - jak pisze i.pl - mieszkanie P. miało być "wywrócone do góry nogami". Na jego pogrzebie miał pojawić się właśnie "Szrama".

O P. w ostatnich tygodniach zrobiło się głośno po artykule Onetu, w którym P. poskarżył się, że we wrześniu jego dom przeszukano i skonfiskowano sprzęt elektroniczny. - Mam teraz 34 lata, niejedno już przez tę sprawę przeszedłem, ale ta sytuacja mnie przerasta. Moja matka jest przez to wszystko na lekach uspokajających. Teraz jestem przez nich bezrobotny, nie mogę prowadzić firmy, nawet wejść na skrzynkę mailową, bo hasła miałem na zabranym sprzęcie. Nie mam swoich wzorów umów, które wypracowywałem latami. Wszystko dlatego, że poszedłem na imprezę 12 lat temu. Nie wiem, czy niedługo po mnie nie przyjadą i mnie nie aresztują. Mogą szukać kozła ofiarnego. Niewinni też siedzą. A przecież jestem jedną z osób, którym najbardziej zależy na tym, żeby to się wyjaśniło - mówi w rozmowie z Onetem.

Ostatecznie P. postawiono zarzut posiadania marihuany. Adwokat 34-latka zapowiedział, że zaskarży decyzję o przeszukaniu mieszkania do sądu w Krakowie.

Pawłowi P. dużo uwagi poświęcił w swoich książkach także Janusz Szostak, który w publikacjach sugerował, że prawdy o niewyjaśnionym zniknięciu kobiety należy szukać w jej najbliższym otoczeniu. Wdowa po zmarłym dziennikarzu Aldona Błaszczyk-Szostak potwierdziła niedawno, że skontaktowali się z nią śledczy z Archiwum X. - Podtrzymuję to, co od początku mówił Janusz: znajomi Iwony dobrze wiedzą, co się z nią stało. Uważam, że wkrótce będą miały miejsce kolejne przeszukania, a w niedługim czasie może dojść do zatrzymania sprawcy - podkreślała pod koniec października.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Śledczy o znalezisku w mieszkaniu Pawła P.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Sprawa, która od 12 lat nie ma finału

Do zaginięcia Iwony Wieczorek doszło w nocy 16 lipca 2010 roku. Dziewczyna poszła na imprezę do Sopotu razem ze znajomymi - Adrią, Pawłem, Markiem i Adrianem. 19-latka dwukrotnie chciała samotnie opuścić klub - za pierwszym razem dała się przekonać znajomym, żeby się nie rozdzielać. Iwona wyszła z imprezy o 2:50 - wtedy też zabawę postanowili skończyć jej koledzy, po których przyjechała taksówka i inny znajomy. O godzinie 4:12 kamery po raz ostatni rejestrują Iwonę, która idzie chodnikiem przy wejściu na plażę numer 63. Za nastolatką szedł wówczas mężczyzna, którego tożsamość do tej pory nie jest znana.