IMGW prognozuje długi weekend z wysokim ciśnieniem. Synoptyk ostrzega przed negatywnymi skutkami

Synoptycy zapowiadają wzrost ciśnienia atmosferycznego nawet do 1037 hektopaskali. Jak powiedział Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wysokie ciśnienie będzie występować przez cały weekend.

Długi weekend. Wysokie ciśnienie może się odbić na samopoczuciu meteopatów

"Już od piątku dostaniemy się pod wpływ układu wysokiego ciśnienia, który znad Europy Zachodniej przez Europę Środkową, będzie przemieszczał się na wschód. Najwyższe ciśnienie prognozujemy w nocy z piątku na sobotę, wtedy na południu kraju może ono wynieść 1037 hektopaskali" - mówił Kamil Walczak.

Synoptyk IMGW dodał, że wzrost ciśnienia może się odbić na samopoczuciu tzw. meteoropatów, czyli osób wrażliwych na zmiany pogody. Według Walczaka w reakcji na wysokie ciśnienie mogą się pojawić u nich między innymi bóle głowy, rozdrażnienie i brak koncentracji.

Wcześniej na temat wysokiego ciśnienia wypowiadał się również rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Jak informował, prognozy wskazują, że ciśnienie zacznie wzrastać w czwartek, a pod koniec tygodnia może wynieść od 1035 do 1041 hektopaskali.

"Samo wysokie ciśnienie [...] nie jest dla nas bardzo groźne, ale kiedy ten wzrost wyniesie do 10 hPa na dobę, to meteopaci bardzo mocno to odczuwają. Mogą narzekać na migreny, zmęczenie, rozdrażnienie i brak koncentracji" - mówił Grzegorz Walijewski.

Rekordowo wysokie ciśnienie atmosferyczne w Polsce wyniosło 1054 hektopaskali. Taką wartość meteorolodzy odnotowali w grudniu 1997 roku w Suwałkach.Optymalne ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali.

11 listopada. Pogoda na długi weekend. Ma być cieplej, niż prognozowano

Długi weekend w dniach od 11 do 13 listopada będzie w tym roku, według najnowszych prognoz IMGW, wyjątkowo ciepły. Wszystko za sprawą wspomnianego wysokiego ciśnienia, które przemieszcza się z zachodniej Europy na Wschód. Według synoptyków nie zabraknie słońca, a słupki termometru będą wskazywały nawet 14-15 stopni Celsjusza. Powinniśmy jednak uważać na mgły, które będą się pojawiać rano.

W piątek wiatr powinien być słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu będzie silniejszy, osiągnie prędkość do 55 km/h - informują synoptycy IMGW. W sobotę na północy kraju może już wiać mocniej. W niektórych regionach, m.in. na Pomorzu, mogą się pojawić w sobotę niewielkie opady deszczu.