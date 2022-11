Prognoza pogody na długi weekend. "Będzie sprzyjać świętowaniu". Nad ranem możliwe mgły

"Najnowsza realizacja naszego modelu średnioterminowego znacznie cieplejsza od wczorajszej. Lekkie ochłodzenie w połowie przyszłego tygodnia ze średnimi temperaturami dobowymi w normie i lekko poniżej normy klimatycznej" - przekazują synoptycy IMGW.

Prognoza pogody. W Święto Niepodległości temperatura będzie wysoka

Długi weekend w dniach od 11 do 13 listopada będzie w tym roku wyjątkowo ciepły. Wszystko za sprawą wysokiego ciśnienia, które przemieszcza się z zachodniej Europy na Wschód. Według synoptyków nie zabraknie słońca i wysokich temperatur. Powinniśmy jednak uważać na mgły, które będą się pojawiać rano.

W piątek 11 listopada, w Święto Niepodległości, będzie pogodnie, bez opadów. Jedynie na północy kraju wystąpią słabe opady deszczu. Mgły będą występować na obszarach podgórskich. W rejonach Karpat temperatura może wynieść maksymalnie 7 st. C. Na zachodzie kraju będzie cieplej, do 15 st. C. Wiatr powinien być słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu będzie silniejszy, osiągnie prędkość do 55 km/h - informują synoptycy IMGW.

Prognoza pogody w długi weekend. Pojawią się mgły

W sobotę termometry mogą wskazać od 11 do 14 st. C. Słonecznie będzie szczególnie na południowym zachodzie. Reszta kraju będzie pochmurna, jednak największe zachmurzenie będzie się utrzymywać na Wybrzeżu i Pomorzu - wystąpią tam też słabe opady deszczu. Wiatr będzie porywisty na północy kraju. W nocy mgły przybiorą na sile, będą też zauważalne w niedzielę przed południem. Reszta dnia będzie natomiast słoneczna, bez opadów. Maksymalna temperatura w kraju może wynieść 14 st. C. Wraz z początkiem tygodnia słońce w dalszym ciągu będzie przeważać w całej Polsce.

