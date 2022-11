Ciężarówka "Żegnaj religio!" tym razem na Podlasiu. "Białystoku, wiemy, że nas potrzebujesz"

Ciężarówka ma zieloną plandekę przypominającą szkolną tablicę, na której napisano kredą "Żegnaj religio!". "Zrezygnuj z religii. Możesz to zrobić w dowolnym momencie roku szkolnego!" - namawia zamieszczone na pace hasło.

REKLAMA

Zobacz wideo Czeka nas spadek cen mieszkań? Dr Czerniak: Tak, ale nie będzie to duży spadek

"Żegnaj religio!". Tym razem ciężarówka pojawi się w Białymstoku

Samochód propagujący wypisywanie się z religii w środę można było napotkać w Warszawie. W czwartek będzie jeździł po ulicach Białegostoku. Akcja jest częścią projektu Same Plusy. Jak czytamy na stronie inicjatywy, powstała ona we współpracy zespołu Świeckie Państwo Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i Kongresu Świeckości. Został sfinansowany ze środków fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet.

Zalasewo. Śmierć w pożarze. "Ktoś rozlał w domu łatwopalną ciecz"

"Celem projektu jest popularyzacja wiedzy na temat związku, jaki istnieje między indywidualnymi wyborami i postawami ludzi a pozycją polityczną kościoła rzymskokatolickiego w Polsce oraz zachęta do odseparowania się od kościoła we wszystkich obszarach życia prywatnego i społecznego" - czytamy na stronie Same Plusy.

Były policjant winny śmierci 8-letniego syna. Chłopiec zmarł z powodu hipotermii

Przyjazd do Białegostoku Same Plusy zapowiadały w weekend na Facebooku. "Białystoku, wiemy, że nas potrzebujesz! Dlatego przybędziemy już w najbliższy czwartek 10/11, dzień przed świętem niepodległości, ukradzionym nam wszystkim i zohydzonym przez polskich faszystów" - anonsowano. Zgodnie z zapowiedzią o godzinie 13 odbędzie się briefing aktywistów przez Pałacykiem Gościnnym Branickich. W ramach akcji mają być rozdawane instrukcje dotyczące wypisania się z lekcji religii.