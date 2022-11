Przyjechali nocą pod areszt. Z auta wysiadł mężczyzna i zniknął w studzience. Grozi im więzienie

O sprawie informuje m.in. portal ostrow24.tv. Lokalne medium opisuje, że około godz. 3.30 we wtorek funkcjonariusze aresztu w Ostrowie zwrócili uwagę na forda focusa, który zaparkował niedaleko bramy aresztu. Z samochodu wysiadł mężczyzna i wszedł do studzienki telekomunikacyjnej. "Pierwszą myślą mogła być obawa, że za chwilę jeden z osadzonych czmychnie wykopanym wcześniej tunelem. Na miejsce pilnie wysłano patrol policji" - czytamy na ostrow24.tv.

Ostrów Wielkopolski. Chcieli ukraść kable ze studzienki przed aresztem śledczym

Wezwano policję. "Funkcjonariusze zauważyli zaparkowany samochód, w którym za kierownicą siedział mężczyzna. Policjanci postanowili go wylegitymować. Okazał się nim 42-latek. W jego samochodzie funkcjonariusze znaleźli metalowy pręt oraz kawałki przewodów elektrycznych" - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Jak relacjonuje policja, w trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że w studzience z przewodami elektrycznymi znajduje się wspólnik 42-latka. Przy wsparciu strażaków otworzono studzienkę i "wyciągnęli" złodzieja.

"Mężczyźni przyznali się do kradzieży i tłumaczyli policjantom, że chcieli ukraść przewody elektryczne, by następnie sprzedać je na skupie złomu" - informuje komenda w Ostrowie Wielkopolski.

42-latek i jego 22-letni kompan zostali zatrzymani. Za kradzież grozi im do 5 lat więzienia.

