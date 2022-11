Przerażona znaleziskiem lublinianka natychmiast wezwała na miejsce odpowiednie służby. "Pani zgłasza wielkiego, włochatego i groźnego pająka ptasznika na parapecie pasażu handlowego. Obok jest sklep zoologiczny, więc możliwe, że stamtąd uciekł" - taką informację otrzymała straż miejska. Jakież było ich zdziwienie, gdy pojawili się na miejscu zdarzenia.



Lublin. Kobieta wezwała służby do groźnego pająka, który okazał się zabawką

Zgłoszenie o znalezieniu pająka wpłynęło do straży miejskiej 8 listopada około godz. 21:00. Jedna z mieszkanek Lublina (woj. lubelskie) przekazała, że na parapecie pasażu handlowego siedzi niebezpieczny pająk.

- Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktowaliśmy się z Bartoszem Gorzkowskim ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie, który specjalizuje się w sprawach egzotycznych zwierząt. Na miejscu okazało się, że pająk to zwykła gumowa zabawka - przekazał Robert Gogola, rzecznik prasowy lubelskiej Straży Miejskiej, w rozmowie z "Kurierem Lubelskim". Jak potwierdził sam ekspert, pająk był kolejną znalezioną w ostatnim czasie zabawką. "Jedziemy szybko na drugi koniec miasta. No i jest... kolejna figurka do kolekcji. (Kilka miesięcy wcześniej był to gumowy wąż, który "straszył" mieszkańców pewnego osiedla)".

Znalazłeś niebezpieczne zwierzę? Zawiadom odpowiednie służby

Jak zapewniają strażnicy miejscy, żadnych informacji na temat niebezpiecznych zwierząt nie można ignorować. - Kilka lat temu otrzymaliśmy informację, że przy ul. Pogodnej po trawniku chodzi pająk. Po przyjeździe na miejsce okazało się to czerwonokolanowy ptasznik. Strażnicy zabrali wówczas zwierzę do specjalnego transportera i przekazali go do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie - relacjonuje Gogola.

Pamiętajmy, że w przypadku, gdy zobaczymy groźne zwierzę, powinniśmy się kontaktować ze strażą miejską pod numerem 986. Upewnijmy się jednak, że nie znaleźliśmy zabawki, oczywiście pamiętając o własnym bezpieczeństwie.

