17-letnia Maja Sobczak z Poznania jest osobą niedowidzącą i niedosłyszącą. 12 maja br. została zaatakowana w drodze do szkoły przez 45-letnią Annę D.-H. Oskarżona kobieta nie przyznaje się do winy i uważa, że nastolatka chciała ją zabić. Sąd w Poznaniu rozpoczął postępowanie w tej sprawie.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Maria Jackowski gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Poznań. Rowerzystka zaatakowała 17-latkę z niepełnosprawnością

12 maja 17-letnia Maja Sobczak szła do szkoły razem z koleżanką Aleksandrą. Minęła je rowerzystka Anna D.-H, która przemieszczała się chodnikiem. Przejechała między Mają a ogrodzeniem, po czym potrąciła dziewczynę w ramię. - Stwierdziłam, że nie jest to coś, co mogłoby mi przeszkadzać. Później stanęłyśmy przed przejściem dla pieszych i czekałyśmy, aż będziemy mogły spokojnie przejść. Nagle usłyszałam huk, odwróciłam się i zobaczyłam, że kobieta rzuciła rower na płot. Podbiegła do mnie, chwyciła mnie za włosy i zapytała, czy jestem normalna, po czym rzuciła mną o chodnik - relacjonuje przed sądem nastolatka, cytowana przez "Głos Wielkopolski"

Koleżanka Mai starała się uspokoić 45-latkę i tłumaczyła, że nastolatka jest osobą z niepełnosprawnością. Wtedy kobieta zaczęła krzyczeć, że dziewczyna na pewno wszystko widzi. Następnie wsiadła na rower i odjechała.

Mai nic się nie stało, jednak wraz z matką zgłosiły sprawę na policję. Kolejnego dnia udało się ustalić tożsamość kobiety. Anna D.-H. usłyszała zarzut uszkodzenia ciała 17-letniej Mai. Uznano, że dopuściła się występku chuligańskiego.

Toruń. Mężczyzna potrącił dwulatka i uciekł. Rozpoznajesz go?

Poznań. Rowerzystka Anna D.-H nie przyznaje się do winy

W tej sprawie sąd wydał już wyrok nakazowy, bez procesu, po czym ogłoszono winę 45-latki. Skazano ją na grzywnę oraz obowiązek uiszczenia nawiązki dla 17-latki. Ta jednak nie zgodziła się z zasądzonym wyrokiem. 7 listopada przed Sądem Rejonowym Poznań Wilda rozpoczął więc proces w tej sprawie.

Anna D.-H. złożyła wyjaśnienia. Zeznała, że w chwili wypadku straciła przytomność. - Poczułam ogromny nacisk na moje lewe ramię i pchnięcie, co powodowało, że straciłam równowagę, wbiłam się z impetem w metalową barierkę i straciłam przytomność, nie wiem na jak długo - cytuje słowa oskarżonej "Głos Wielkopolski". - Ona się zamachnęła i popchnęła mnie. Uznałam to za atak na moje życie, zrobiła to specjalnie - dodała kobieta.

Oskarżona kobieta skomentowała również moment upadku nastolatki. - Wyuczonym manewrem usiadła siadem skrzyżnym, podpierając się głową. Wyglądała jakby była pod wpływem środków uspokajających - powiedziała. Następnie stwierdziła, że po upadku miała dolegliwości, a do lekarza chciała udać się kolejnego dnia. Wówczas jednak została zatrzymana przez policję. 45-latka stwierdziła, że nie wezwała pogotowia na miejscu zdarzenia, ponieważ była w szoku i nie zdawała sobie sprawy ze skali swoich obrażeń. Przekazała również, że do dziś towarzyszy jej padaczka pourazowa oraz zawroty głowy.

Kolejny termin rozprawy zaplanowano na 12 grudnia br.

Wrocław. Refleks motorniczego uratował małego rowerzystę [WIDEO]