Wojna w Ukrainie. Rosjanie wysadzają mosty w obwodzie chersońskim. Szykują odwrót?

Jeden ze zniszczonych mostów znajduje się na wschód od stolicy regionu, informują użytkownicy serwisu społecznościowego Telegram. Wysadzony został też most nad kanałem przy wyjeździe ze Snihuriwki w obwodzie mikołajowskim.

REKLAMA

Zobacz wideo "Putin postawił wszystko na jedną kartę. Dał ostatnią szansę generałom"

Rosjanie zniszczyli pięć mostów w obwodzie chersońskim

Informację o zniszczony przeprawach potwierdził w środę Siergiej Chlan przedstawiciel Chersońskiej Rady Obwodowej - podaje Ukrinform.net. Wbrew jednak pierwszym doniesieniom, Rosjanie mieli wysadzić nie dwa, a pięć mostów.

Okupanci zniszczyli nie tylko mosty Dariwka i Tyaginka. Wysadzili także most przy wyjściu ze Snihuriwki, most w Nowokairach i most w Mylovej. Oznacza to, że najeźdźcy wysadzili w powietrze absolutnie wszystkie mosty w prawobrzeżnej części Chersonia

- powiedział Khlan. Ukrinform.net podaje za portalem informacyjnym Most, że Rosjanie wysadzili trzy mosty - w Nowokairach, Daruwce i Tyagince.

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl

Rosjanie się przegrupowują i szykują do odwrotu?

Siergiej Khlan mówił też, że według niego rosyjska armia przygotowuje się do odwrotu z Chersonia i okolic i wysadzając mosty che spowolnić ukraińską kontrofensywę. Dodał, że zauważono, iż Rosjanie we wzmożony sposób przegrupowują się we wsiach Kozats'ke i Wesełe, w okolicach elektrowni wodnej w Kachówce. Pojawiły się też informacje, że wzmacniają fortyfikacje w okręgu naddnieprzańskim. Zdaniem Khlana najeźdźcy robią to, by umożliwić odwrót innym jednostkom z frontu.

Siły Zbrojne Ukrainy nadal wyzwalają Snihuriwkę z rąk Rosjan. Pod koniec sierpnia armia ukraińska rozpoczęła ofensywę w celu wyzwolenia terytoriów okupowanych przez Rosję.