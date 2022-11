Syn rotmistrza Pileckiego żąda odszkodowania. "SE": Przed denominacją rodzina dostała już 500 mln zł

Zobacz wideo Dziemianowicz-Bąk: PiS jest mniej uczciwe od złodzieja

Syn rotmistrza Witolda Pileckiego domaga się od państwa ponad 26 mln złotych zadośćuczynienia i odszkodowania za krzywdę doznaną przez jego ojca. Andrzej Pilecki potwierdził te doniesienia w rozmowie z "Super Expressem".

REKLAMA

Pierwsza rozprawa w tej sprawie odbędzie się w czwartek 10 listopada.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Posłowie PiS chcą, żeby można było pić piwo na dworcach. Jest projekt

W przeszłości Pileccy już otrzymali odszkodowanie

"Super Express" podaje, że w przeszłości rodzina Witolda Pileckiego otrzymała już odszkodowanie. Dziennik dotarł do wyroku Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 21 grudnia 1990 roku. "Zasądzono wówczas na rzecz żony rotmistrza Pileckiego Marii, jego córki Zofii oraz syna Andrzeja, kwotę 500 mln ówczesnych złotych (przed denominacją)" - podkreśla. Kwota ta - stwierdzili wnioskodawcy - "stanowi skromny ekwiwalent za niesłuszne skazanie ich męża i ojca i lata niedostatku po jego śmierci".

"SE" zaznacza, że w 1990 roku średnie wynagrodzenie wynosiło ok. 1 mln złotych, a 500 mln zł, które otrzymali Pileccy, było równowartością ok. 20 małych fiatów.

Sąd uznał wówczas, że kwota ta ma charakter symboliczny, jednak powinna ona żonie i dzieciom rotmistrza Pileckiego "zagwarantować pod względem finansowym i materialnym prawo do godnego życia, moralnie zaś stanowić symboliczną satysfakcję za to, co dotychczas przeżyli".

Arłukowicz o wyborach: PiS będzie próbować rozwiązać problem siłowo

Witold Pilecki został skazany na śmierć przez komunistyczne władze

Rotmistrz Witold Pilecki (1901-1948) był bohaterem Polskiego Państwa Podziemnego, współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, żołnierzem Armii Krajowej oraz powojennej konspiracji niepodległościowej. Został oskarżony i skazany na śmierć przez komunistyczne władze.

Witold Pilecki został stracony strzałem w tył głowy w mokotowskim więzieniu na Rakowieckiej w 1948 roku. Unieważnienie wyroku śmierci nastąpiło w 1990 roku, a w 2006 roku rotmistrz otrzymał pośmiertnie Order Orła Białego. W 2013 roku pośmiertnie awansowano go do stopnia pułkownika.