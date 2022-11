Pogoda na grudzień 2022. Są nowe prognozy. Czy w święta będzie padał śnieg?

Zgodnie z wyliczeniami TVN Meteo do około 20 listopada do Polski będą docierały głównie ciepłe masy powietrza. Chłodniejsze momenty nie przyniosą opadów śniegu, a tylko znaczny spadek temperatury, zwłaszcza nocą.

Jak wyjaśnia synoptyczka stacji Arleta Unton-Pyziołek, po 20 listopada nad północnym Atlantykiem ma rozwinąć się wielki wir niżowy, który zaciągnie nad Europę najpierw ciepłe powietrze z południa, a po kilku dniach atlantycki chłód. Według wstępnych prognoz możemy spodziewać się opadów śniegu z deszczem i mokrego śniegu.

Pierwszy śnieg we Francji i Niemczech powinien spaść, według prognoz, około 23 listopada. Krótko potem ma poprószyć także w Polsce.

Pogoda na grudzień 2022. Nie powinno być bardzo mroźnie

A jaka będzie pogoda w grudniu 2022? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał wstępną, "eksperymentalną" prognozę temperatury i opadów w grudniu, z uwzględnieniem normy 30-letniej.

Jeśli chodzi o temperaturę powietrza, w całej Polsce ma być ona "w normie". Np. dla Zakopanego grudniowa norma wynosi od -3,1 do -1,1 stopnia C., dla Suwałk od -1,8 do 0,1 stopnia, dla Warszawy od -0,4 do 1,5 stopnia, a dla Szczecina od 1,4 do 3 stopni. Przyszły miesiąc nie powinien być na ogół bardzo zimny.

"W normie" zapowiada się także grudniowa suma opadów. Przykładowo: dla Wrocławia norma wynosi w tym przypadku od 18 do 30,5 mm, dla Warszawy od 26,2 do 39 mm, a dla Koszalina od 45,5 do nawet 73,4 mm. Synoptycy w grudniu przewidują głównie opady deszczu. Choć niewykluczone, że śnieg spadnie, to raczej nie utrzyma się na długo. Białe święta mogą więc niestety okazać się płonną nadzieją.

Synoptycy IMGW podkreślają, że to tylko wstępna, orientacyjna prognoza. Wyjaśniają, że "nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem".

