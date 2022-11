Manifestacja organizowana przez narodowców 11 listopada została kilka dni temu ponownie uznana za cykliczną. Oznacza to, że na trasie marszu nie może się odbywać żadne inne wydarzenie. Według ustaleń Onetu tego dnia przez ulice miasta przejdą też inne zgromadzenia.



Warszawa. 11 listopada przez stolicę przejdzie kolejny Marsz Niepodległości

Jak przekazuje Michał Domaradzki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, władze Warszawy będą interweniować, jeśli na którymś zgromadzeniu dojdzie do łamania prawa. - Jeżeli hasła pojawiające się na marszu będą wyczerpywać znamiona mowy nienawiści, to będzie to dla nas determinantem do tego, by rozważyć decyzję o jego rozwiązaniu - cytuje Onet.

Marsz Niepodległości odbędzie się w piątek 11 listopada o godzinie 14. Uczestnicy zbiorą się na rondzie Dmowskiego w centrum miasta. Następnie wszyscy przemaszerują przez Al. Jerozolimskie, rondo de Gaulle’a, most Księcia Józefa Poniatowskiego aż na błonia Stadionu Narodowego - tam odbędą się koncerty towarzyszące.

Święto Niepodległości. Ulicami Warszawy przejdą też mniejsze manifestacje

Niedaleko manifestacji narodowców odbędzie się Street Party Antyfaszystowskie "Za Wolność Waszą i Naszą!". Jest to poniekąd kontra do Marszu Niepodległości. "Gdy smutni chłopcy będą maszerować przez miasto w imię podziałów, nienawiści i śmierci, my ruszymy o 14.00 z placu Unii Lubelskiej, za wolność, równość i życie. Tańczmy ponad podziałami i ponad granicami!" - podają w mediach społecznościowych organizatorzy wydarzenia. Manifestacja została zgłoszona na 5 tys. uczestników. Trasa nie przetnie się z Marszem Niepodległości, rozpocznie się o godz. 14.00 na placu Unii Lubelskiej, następnie uczestnicy przejdą w okolice placu Trzech Krzyży.

Nieco wcześniej, bo w samo południe na skwerze Władysława Bartoszewskiego pojawi się kolejne zgromadzenie pod hasłem "Dzień przyzwoitości. Polska wolna od nienawiści". Następna manifestacja chce się sprzeciwić "wobec arbitralnie stosowanych przepisów", a kolejni chcą w mniejszym gronie uczcić rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę - informuje Onet.

