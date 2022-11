Stanowo. 16-latka ukryła ciało noworodka w zamrażarce. Rodzina nie wiedziała, że jest w ciąży

Według najnowszych ustaleń, ciało noworodka znaleziono 6 listopada w Stanowie koło Dzierzgonia w powiecie sztumskim (woj. pomorskie) - informuje Radio Gdańsk. Zarówno prokuratura, jak i policja potwierdziła, że doszło do takiego zdarzenia, jednak nie podają szczegółowych informacji.



Stanowo. W zamrażalce odnaleziono zwłoki noworodka

- Zwłoki znalezione w zamrażarce w Stanowie to najprawdopodobniej ciało dziecka - przekazała prokurator Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, cytowana przez portal kwidzyn.naszemiasto.pl. Według nieoficjalnych informacji, na początku listopada nastolatka źle się poczuła - wtedy jej zaniepokojona matka wezwała lekarza.

Podczas badania medyk stwierdził, że 16-latka była w ciąży. Dziewczyna przyznała wtedy, że niedawno urodziła bądź poroniła. Według informacji przekazanych przez Radio Gdańsk, nastolatka miała też wtedy wskazać, gdzie dokładnie ukryła ciało noworodka.

Stanowo. Trwa ustalanie przyczyn śmierci noworodka znalezionego w zamrażarce

Obecnie nie ustalono, kiedy doszło do śmierci dziecka, ani jaka była jego płeć. Szczegóły całego zdarzenia badają obecnie policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie. Najważniejsze będzie ustalenie, czy w chwili porodu dziecko było żywe, czy doszło do poronienia. Te wątpliwości ma wyjaśnić przeprowadzona sekcja zwłok, która została zaplanowana na poniedziałek 7 listopada w Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku. Do tej pory nie podano wyników przeprowadzonych badań.

