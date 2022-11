Czy 11 listopada można jeść mięso? Gdzie została wydana dyspensa z okazji Święta Niepodległości?

Piątek dla katolików jest dniem pokutnym i zgodnie z obowiązującymi Kościół katolicki zasadami należy wówczas zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W tym roku Święto Niepodległości 11 listopada wypada właśnie w ten dzień tygodnia. Czy w związku z tym wierni mogą liczyć na dyspensę? Biskupi Jędraszewski i Jeż już zdecydowali.

Święto Niepodległości 11 listopada - czy obowiązuje dyspensa?

Jak podaje parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie-Mistrzejowicach, metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i pokutnego charakteru dnia. "Dla umożliwienia pełnego wzniosłej radości przeżywania" święta. Podobną decyzję wydał także biskup Tarnowski Andrzej Jeż.

"W bieżącym roku Narodowe Święto Niepodległości przypada w piątek, który to dzień zgodnie z obowiązującymi przepisami Kościoła posiada charakter pokutny (por. kan. 1250 i 1251 KPK). Święto to jest obchodzone uroczyście oraz jest okazją do organizowania licznych spotkań patriotycznych i dlatego kierując się dobrem duchowym wiernych oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom duszpasterzy, udzielam zgodnie z kan. 87 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim wiernym przebywającym w tym dniu na terenie diecezji tarnowskiej, dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych" - czytamy w dekrecie opublikowanym na stronie diecezji tarnowskiej. "Zachęcam jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości modlitwą w intencji pokoju na świecie" - dodał biskup.



Dyspensa - kogo obowiązuje?

Dyspensy są publikowane na stronach poszczególnych diecezji - udziela jej biskup, jednak zgodnie z prawem lokalnie, dla swojej parafii, może to zrobić także proboszcz. Obowiązuje ona wówczas wszystkich parafian i gości przebywających aktualnie na jej terenie. Dyspensa ma charakter terytorialny. Oznacza to zatem, że osoby, które wyjadą z diecezji, w której obowiązuje post, do innej, w której została ogłoszona dyspensa, mogą spożywać pokarmy mięsne.

