Gutowski "znieważył Jana Pawła II"? Rydzyk wezwał do modlitwy przebłagalnej. Reporter odpowiedział

Tadeusz Rydzyk wezwał słuchaczy Radia Maryja do codziennej modlitwy przebłagalnej za rzekome znieważanie papieża Jana Pawła II. "Raz po raz zauważamy zmasowany atak na Kościół, na kapłanów, ale także na Ojca Świętego Jana Pawła II. To jest wprost niewiarygodne - to, co robią!" - napisał na stronie stacji.

Watykańska fabryka biskupów. Kościół i tajni współpracownicy bezpieki

Tadeusz Rydzyk wezwał słuchaczy do modlitwy przebłagalnej po książce Marcina Gutowskiego

Redemptorysta wspomina o kardynale Giovannim Battiście Re, który "napisał list do tzw. dziennikarza, któremu odmówił udzielenia wywiadu". Chodzi o Marcina Gutowskiego, reportera TVN24, który od lat zajmuje się tematyką nadużyć seksualnych w Kościele i tuszowania ich przez hierarchów. Pod koniec października nakładem wydawnictwa Agora ukazała się jego książka "Bielmo. Co wiedział Jan Paweł II".

- Ojciec Rydzyk wzywa do modlitwy, co mnie bardzo cieszy, bo to jest jego zadanie jako kapłana. Tylko wzywa do modlitwy przebłagalnej za rzekome znieważenie Jana Pawła II. Jestem wzruszony, że zostałem tak doceniony w ważnym liście do rodziny Radia Maryja. No, ale cóż - taki mamy w Polsce Kościół - stwierdził Gutowski w programie "Onet Opinie".

- Nie wiem, czy Tadeusz Rydzyk jest w tym przypadku kapłanem, czy politykiem. Zachęcam ojca Tadeusza do przeczytania książki i do zweryfikowania poglądu, czy aby na pewno jest to atak na Jana Pawła II - dodał reporter.

Marcin Gutowski: Wielu Polaków może mieć problem z kolejnymi faktami podanymi w książce

Dziennikarz liczył się z tym, że wstrząsające relacje zawarte w książce będą trudne do przyjęcia dla osób, które uważają papieża Polaka za swój autorytet.

- Myślę, że wielu Polaków może mieć problem z kolejnymi faktami, o których się dowiadujemy [z książki - red.]. Można sobie z tym radzić na różne sposoby - mówił Gutowski w wywiadzie dla portalu Gazeta.pl. - Są też tacy, którzy w tym konflikcie wewnętrznym uznają podświadomie, że od faktów na temat pontyfikatu Jana Pawła II ważniejsze są ich przekonania i emocje, często zresztą szczere i intensywne. Ja to nawet rozumiem, bo to rodzaj mechanizmu obronnego - dodał.

Gutowski: Najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II milczą jak zaklęci