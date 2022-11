Jak podaje portal fanipogody.pl, z atakiem zimy zmaga się obecnie Rosja. 70 proc. powierzchni kraju zostało przykryte śniegiem, a na Syberii wartości spadły do ok. -40 stopni Celsjusza! "Z każdym dniem 'bomba chłodu' oraz śnieżyce obejmują tereny coraz bardziej na zachód" - piszą synoptycy. Czy ten mróz dotrze i do Polski?

REKLAMA

Zobacz wideo Przedłużające się mrozy to ryzyko powodzi. Do pracy ruszyły lodołamacze - wśród nich Puma i Sokół

Atak zimy w Rosji. Do Polski dotrze arktyczne powietrze z Syberii?

Atak zimy dotyczy obecnie szczególnie wschodniej Rosji. Zdaniem synoptyków sytuacja zacznie się jednak zmieniać za około tydzień - wtedy "bomba zimna" ruszy na zachód. I tak, mimo że obecnie wartości na termometrach ciągle są wyższe niż zazwyczaj o tej porze roku, mniej więcej od połowy listopada zacznie się ochładzać. Do Polski zacznie spływać arktyczne powietrze z rejonów Syberii. "W związku z tym atak zimy możliwy będzie już także w europejskiej części Rosji oraz na terenach bliżej naszego kraju" - podają synoptycy, wskazując na uderzenie w drugiej połowie miesiąca silnego mrozu na Białorusi czy w centralnej i zachodniej Ukrainie.



Więcej aktualnych wiadomości pogodowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Kiedy ferie 2023? Oto rozpiska przerwy zimowej z podziałem na województwa

Kiedy zima w Polsce? Pierwszy śnieg jeszcze w tym miesiącu?

Mimo to zdaniem synoptyków z fanipogody.pl silniejsze ochłodzenie Polsce na razie nie grozi. W nocy mogą pojawić się przymrozki, a na terenach górskich mróz, ale nic na razie nie wskazuje ich zdaniem na atak mrozu.

Do podobnych wniosków dochodzi portal dobrapogoda24.pl, choć jego zdaniem w drugiej połowie miesiąca "pojawi się szansa na pierwszy śnieg na nizinach". "Wówczas do środkowej Europy, w tym do Polski antycyklon skieruje chłodniejsze powietrze. Przymrozki staną się wówczas bardziej powszechne i coraz częstsze, szczególnie nad ranem w rejonach rozpogodzeń i przejaśnień" - czytamy. Największe prawdopodobieństwo przymrozków wystąpi we wschodniej połowie Polski. Notowane na termometrach wartości spadną natomiast prawdopodobnie do kilku stopni na plusie.

Dni wolne od pracy w 2023 roku. Jak zaplanować urlop? [PORADNIK]