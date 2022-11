W niedzielę 6 listopada w Łobzie (woj. zachodniopomorskie) w wyniku przerwania tamy woda wypłukała ośmiometrową dziurę w drodze wojewódzkiej nr 151. W związku z tym droga została zamknięta i wprowadzono liczne objazdy.



Łobez. Woda uszkodziła drogę wojewódzką nr 151. Powołano sztab kryzysowy

- Doszło do przerwania przez bobry zapory na kanałach wodnych. Podniesiony stan wody w rzece niebezpiecznie zagraża pobliskim zabudowaniom - informował 6 listopada wieczorem oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Łobzie kpt. Grzegorz Paluch, cytowany przez portal szczecin.se.pl. W późniejszym komunikacie Marek Popławski zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przekazał: "W Łobzie doszło do podtopienia budynków oraz przerwania DW151 przez wodę, która przerwała wał pobliskiego stawu. W działaniach PSP i OSP. Sytuację na bieżąco monitoruje Zbigniew Bogucki - Wojewoda Zachodniopomorski. Zwołano Sztab Kryzysowy w Łobzie".

Zagrożonych zalaniem było 10 budynków w dzielnicy Świętoborzec. Na miejscu działało sześć zastępów straży pożarnej, uruchomiono też pompy dużej wydajności oraz ustawiano worki, chroniące posesje. Około godz. 21.00 kulminacyjna fala przeszła obok Świętoborca omijając tamtejsze zabudowania. W Łobzie doszło do zalania pięciu piwnic, jednak nikomu nic się nie stało.

Łobez. Droga wojewódzka nr 151 jest nieprzejezdna

- Woda rozmyła przepust, gdzie swobodnie przepływał strumień. Pod wpływem naporu takiej wody doszło do rozmycia. To jest wyrwa na około 8 metrów w głąb i szerokość około 10 metrów. Dalsza część tej wezbranej wody przechodzi przez tereny leśne do przepustu kolejowego, gdzie jest przeprowadzany monitoring. Na tę chwilę nie ma większego zagrożenia. Po prostu ta fala dotrze do rzeki Regi - poinformował kpt. Grzegorz Paluch z Komendy Powiatowej PSP w Łobzie, cytowany przez "Głos Szczeciński". Obecnie droga do Węgorzyna jest całkowicie nieprzejezdna. Zalecane są objazdy przez Łobez, Strzmiele, Siedlice, Runowo Pomorskie oraz przez Drawsko Pomorskie.

