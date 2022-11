Według informacji RMF FM przygotowywany jest wniosek, który zostanie skierowany do duńskich służb. Robi to prokuratura, która ma na to pięć dni.

Decyzję będzie musiał podjąć duński sąd.

Mia obecnie przebywa w Danii pod opieką służb socjalnych.

Mia odnaleziona. Policja zatrzymała podejrzewanego o zabójstwo matki

Jak informowaliśmy, w sobotę wieczorem policja ogłosiła Child Alert. Służby poszukiwały pięcioletniej dziewczynki, która została uprowadzona ze swojego domu w Oświęcimiu. Jej matka została zamordowana.

Według informacji portalu faktyoswiecim.pl, ciało kobiety znaleziono w sobotę około godz. 17 przy ulicy Budowlanych w Oświęcimiu. Zwłoki znajdowały się w jednym z pokoi. 25-latka miała rany cięte szyi.

Wieczorem ojca dziewczynki ujęła duńska policja. Policjanci uwolnili dziecko, które było w jego samochodzie.

Dziewczynka jest cała i zdrowa.

Czym jest Child Alert?

"Child Alert to system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem dostępnych mediów. To program, którego głównym celem jest szybsze i skuteczniejsze poszukiwanie młodych ludzi (dzieci i nastolatków), dzięki z góry ustalonej procedurze postępowania. Koncepcja platformy opiera się na skoordynowanym działaniu różnych instytucji, przede wszystkim Policji i mediów, które z racji błyskawicznej współpracy są w stanie niemal niezwłocznie rozpowszechnić wizerunek zaginionego dziecka masowemu gronu odbiorców" - czytamy na stronie policji.

Procedura Child Alert to metoda wprowadzona w USA. Umożliwia rodzicom zgłaszanie zaginięcia dziecka do tamtejszego Krajowego Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych. Procedurę rozpoczęto w 1988 roku i od tego czasu z powodzeniem stosuje się do poszukiwania zaginionych dzieci. Rodzic lub opiekun powinien zadzwonić na infolinię Krajowego Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych pod numer 1-800-THE-LOST. W przypadku odnalezienia dziecka rodzic lub opiekun zostaje powiadomiony.