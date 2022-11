Mia odnaleziona. Policja zatrzymała Ingebrigta G. podejrzewanego o zabójstwo matki

W sobotę wieczorem policja ogłosiła Child Alert. Poszukiwana była pięcioletnia dziewczynka Mia, która została uprowadzona w sobotę ze swojego domu w Oświęcimiu. Jej matka została zamordowana. Wcześniej oficjalna procedura poszukiwania dzieci była uruchamiana tylko cztery razy w historii.

REKLAMA

Mia odnaleziona. Ojciec dziecka zatrzymany

Portal FaktyOswiecim.pl, dzięki którego uprzejmości mogliśmy opublikować zdjęcia z miejsca dramatycznych wydarzeń, poinformował ok. godz. 23 w sobotę, że policja poszukuje 25-letniego Ingebrigta G. Obywatel Norwegi jest podejrzewany o zabójstwo 26-letniej partnerki i porwanie pięcioletniej córki. W chwili pisania tego tekstu nie ma informacji o postawieniu mu zarzutów.

Kilkanaście minut później media poinformowały, że policja zatrzymała mężczyznę. Odnaleziono też dziecko.

Dziewczynka cała i zdrowa została odnaleziona. Dzięki informacjom przekazanym przez policję pojazd, w którym znajdowała się Mia, został zatrzymany w Danii przez duńskich funkcjonariuszy. Dziękujemy za współpracę i szybkie przekazywanie komunikatu

- czytamy w komunikacie policji.

Czym jest Child Alert?

"Child Alert to system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem dostępnych mediów. To program, którego głównym celem jest szybsze i skuteczniejsze poszukiwanie młodych ludzi (dzieci i nastolatków), dzięki z góry ustalonej procedurze postępowania. Koncepcja platformy opiera się na skoordynowanym działaniu różnych instytucji, przede wszystkim Policji i mediów, które z racji błyskawicznej współpracy są w stanie niemal niezwłocznie rozpowszechnić wizerunek zaginionego dziecka masowemu gronu odbiorców" - czytamy na stronie policji.

Procedura Child Alert to metoda wprowadzona w USA. Umożliwia rodzicom zgłaszanie zaginięcia dziecka do tamtejszego Krajowego Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych. Procedurę rozpoczęto w 1988 roku i od tego czasu z powodzeniem stosuje się do poszukiwania zaginionych dzieci. Rodzic lub opiekun powinien zadzwonić na infolinię Krajowego Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych pod numer 1-800-THE-LOST. W przypadku odnalezienia dziecka rodzic lub opiekun zostaje powiadomiony.