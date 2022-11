Pogoda. Alerty IMGW w niektórych regionach. Niebezpiecznie ulewy, porywisty wiatr

W sobotę Polska będzie znajdowała się w obszarze obniżonego ciśnienia - wskazują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z ich prognoz wynika, że od Pomorza po Małopolskę obecny będzie pofalowany front, który będzie przemieszczał się na wschód.

REKLAMA

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Pogoda. Ulewy na południu nie tylko w sobotę, ale też w niedzielę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Obowiązują one w województwach:

śląskim (powiaty: cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki),

małopolskim (powiaty: wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański, myślenicki, limanowski, gorlicki, nowosądecki i Nowy Sącz),

podkarpackim (powiaty: jasielski, krośnieński, Krosno, sanocki, leski, bieszczadzki).

Więcej informacji na temat prognozy pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kiedy spadnie śnieg? Pojawiły się nowe długoterminowe prognozy na listopad

Synoptycy przewidują opady o natężeniu umiarkowanym, miejscami zmieniającym się w silne. Wysokość opadów ma wynieść od 30 do 40 mm, lokalnie nawet do 45. Wydane ostrzeżenia pozostaną ważne do godziny 8 w niedzielę. Oprócz opadów przewidywany jest też umiarkowany wiatr, który chwilami będzie zmieniał się w porywisty.

Temperatura tego dnia wyniesie od 10 stopni Celsjusza w województwie podlaskim przez 13 w centrum do maksymalnie 17 stopni na Podkarpaciu. Co z niedzielą?

Tworzy się słaby wir polarny. Możliwa mroźna i śnieżna zima

Pogoda na niedzielę. Dużo chmur, ale pojawią się przejaśnienia

W niedzielę w całej Polsce wciąż możemy spodziewać się dużej ilości chmur na niebie. Na wschodzie możliwe przelotne opady, na południu nad ranem jeszcze intensywny deszcz. W ciągu dnia jest szansa na przejaśnienia. Na termometrach maksymalnie od 9 do 12 stopni Celsjusza.

Z pogody długoterminowej wynika, że listopad prawdopodobnie zapisze się jako miesiąc ciepły. Wyraźne ochłodzenie ma nadejść dopiero w drugiej połowie miesiąca, a nawet ostatniej jego dekadzie. Miesięczna średnia opadów powinna zmieścić się w normie. Według portalu dobrapogoda24.pl niewykluczone, że jeszcze w listopadzie może spaść pierwszy śnieg.